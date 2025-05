Egenburg siegt in Germering

Nach der guten Leistung gegen Gröbenzell ging es für den VfL Egenburg nach Germering. Im Hinspiel hatten sich die Teams bei einem 5:3 ein Offensivspektakel geliefert. Die Personalsituation beim VfL hatte sich weiter zugespitzt. Zu den bereits bekannten David, Grüner, Widmann, Thurner, Bogenhauser, Hain und Karl fielen im Vergleich zur Vorwoche Christian Naßl und „Aushilfe“ Daniel Callsen aus. Wieder verstärkte man sich aus 2. Mannschaft und A-Jugend, Marco Szczepurek kam zu seinem Startelfdebüt.

Der VfL begann sehr zielstrebig. Noch keine fünf Minuten waren gespielt, als ein Germeringer einen Diagonalball von Glockner unterschätzte, Hannes Zech den Torwart ausspielte und zum 0:1 traf. Ähnlich ging es wenige Minuten später weiter. Felix Lechner setzte Stefan Naßl ein, dieser setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, Ales Szczepurek servierte für Zech und dieser traf per Schlenzer zum 0:2. Anschließend ließen die Gäste nach und Germering kam zu ersten Abschlüssen. Nach 20 Minuten wurde die VfL-Lethargie bestraft und die Hausherren kamen zum 1:2-Anschlusstreffer. Glücklicherweise konnten die Egenburger den Schalter gleich wieder umlegen. Thomas Berglmeir steckte für Maxi Weindl durch, welcher sich stark gegen mehrere Germeringer durchtankte und mit seiner scharfen Hereingabe ein Eigentor zum 1:3 erzwang. In dieser Phase verpasste der VfL es das 1:4 nachzulegen, u. a. bei Möglichkeiten von Thomas Berglmeir und Ales Szczepurek. Und defensiv blieb man nachlässig. So erlaubte man sich 10 Minuten vor der Pause einen Ballverlust im Mittelfeld, Germering schaltete um und konnte erneut verkürzen – 2:3. Aber wieder hatten die Gäste postwendend die Antwort parat. Hannes Zech und Ales Szczepurek kombinierten sich in den Germeringer Strafraum und Michael Berglmeir traf aus kurzer Distanz zum 2:4. Damit ging es auch in die Pause.