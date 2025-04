Egenburg schlägt 1. SC Gröbenzell daheim

Nach der enttäuschenden Leistung in Pentenried galt es für den VfL daheim im Glonntalstadion gegen den 1. SC Gröbenzell wieder eine bessere Leistung zu zeigen. Personell hatten sich die Reihen im Vergleich zur Vorwoche noch weiter gelichtet. Mit David, Grüner, Widmann, Thurner, Bogenhauser, Hain und Karl fehlten mehr als ein halbes Dutzend. Zum Glück half Daniel Callsen erneut aus, zudem verstärkte man sich aus A-Jugend (Adrian Sallashi und Tobi Greppmair) und 2. Mannschaft (Benedikt Schneider, Nico Kistler, Marco Szczepurek).

Im Spiel war dem VfL gleich anzumerken, dass es etwas gutzumachen galt. Keine fünf Minuten waren gespielt, als man sich über die linke Seite gut nach vorne spielte. Thomas Berglmeir bediente Christian Naßl, dieser gewann noch den Pressschlag gegen einen Gegenspieler und traf mit sehenswertem Schuss aus 20 Metern in den Winkel. Lange hatte die Führung allerdings nicht Bestand. Nur Minuten nach der VfL-Führung steckte Gröbenzell einen Ball durch die Egenburger Viererkette, der Gröbenzeller Außen setzte sich durch und traf mit platziertem Schuss ins kurze Eck zum Ausgleich. Aber die Hausherren waren gut im Spiel und konterten schnell wieder. Daniel Glockner setzte mit einem Diagonalball Stefan Naßl ein, dessen Flanke fand Hannes Zech. Dieser legte überlegt für Christian Naßl ab, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 folgen ließ. Auch anschließend blieben die Gastgeber gut im Spiel und konnten nach gut 30 Minuten erhöhen. Einen Wagner-Abschlag verlängerte Szczepurek in den Lauf von Thomas Berglmeir, der setzte Zech in Szene und dieser ließ das 3:1 folgen. Daran änderte sich bis zur Pause nichts mehr.

Nach dem Seitenwechsel gab es erst eine Druckphase der Gäste zu überstehen. Dieser konnte man nach 55 Minuten den Garaus machen, als man von der Mittellinie über Sallashi und Thomas Berglmeir konterte und letzterer Ales Szczepurek bediente. Dieser tankte sich durch und legte für Michael Berglmeir quer, welcher zum 4:1 traf. Den Gästen blieb zugute zu halten, dass sie auch nach dem 4:1 sehr aktiv blieben und den VfL gut beschäftigten. Dieser stand aber weitestgehend sicher, einen Fernschuss parierte Wagner sehenswert. Der Schlusspunkt war dann wieder Christian Naßl vorbehalten. 5 Minuten vor dem Ende flankte er aus dem Halbfeld einen Freistoß vor das Tor, wo sich Gröbenzeller Verteidiger und Torwart uneins waren und den Ball ins Tor springen ließen – der 5:1 Endstand.