Egenburg scheitert abermals in der Relegation Relegation zur Kreisliga

Der VfL Egenburg bleibt nach der0:3-Heimniederlage im Relegations-Rückspiel gegen den TSV Landsberg II Kreisklassist.

Im zweiten Jahr in Folge mussten sich die Fußballer des VfL Egenburg in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga beugen. Nach dem TSV Peißenberg avancierte in dieser Saison der TSV Landsberg II zum Spielverderber. Egenburg verlor nach dem Hinspiel (1:2) auch das Rückspiel im eigenen Stadion, diesmal mit 0:3. „Die Landsberger waren besser”, so das Fazit von VfL-Abteilungsleiter Stefan Naßl nach 180 Minuten Relegation.

Das Rückspiel begann ausgeglichener als das erste Duell, in dem Landsberg gleich zu Beginn aufgetrumpft hatte. Beide Teams setzten auf Kontrolle, lauerten auf Umschaltmomente und schlugen lange Bälle. Da die Defensivreihen sicher standen, fehlten in der ersten Hälfte nennenswerte Abschlüsse. Der Klassenerhalt der Landsberger wurde somit konkreter, denn die Gäste führten nach drei Vierteln der Relegation weiterhin mit einem Tor.

Egenburg lief so langsam die Zeit davon. Die Gastgeber brauchten ein Tor. Dem kam Ales Szczepurek kurz nach Wiederbeginn nahe, ein Landsberger Verteidiger entschärfte die Situation aber im letzten Moment. Wenig später fiel auf der anderen Seite die Vorentscheidung: Nach einem langen Ball prallten VfL-Keeper Michael Wagner und Landsbergs Stürmer Ardian Kelmendi zusammen. Der Ball blieb im Spiel, Kelmendi war schneller wieder auf den Beinen und traf zum 0:1 (54.).

Egenburg fehlten nun zwei Treffer, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten. Die VfL-Offensive tat sich gegen tief stehende Gäste aber schwer. Und als Luca Dollinger eine Viertelstunde vor Schluss auf 0:2 erhöhte, rückte der Aufstieg in weite Ferne. Fünf Minuten vor Spielende setzte ㈠Alexander Figler mit dem 0:3 den Schlusspunkt (86.).

Landsberg jubelte, Egenburg trauert im zweiten Jahr in Folge. „Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, über die Liga aufzusteigen – auch wenn sich Türkenfeld den Aufstieg verdient hat”, resümierte Naßl.

Egenburg dominierte mit Türkenfeld die Liga und hatte am letzten Spieltag die Chance gehabt, mit einem Heimsieg im direkten Duell am Gegner vorbeizuziehen – doch das Spiel endete 2:2.

Die Überlegenheit der Landsberger erkannte Naßl an. „Sie waren individuell einfach besser besetzt. Wir haben uns trotzdem nicht viel vorzuwerfen”, so der Abteilungsleiter, der anfügte: „Wir können trotzdem mit Stolz auf unsere Saison zurückblicken.”