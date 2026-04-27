Egenburg nimmt in Gauting einen Punkt mit

Im Spiel erwischte der VfL einen Traumstart. Keine fünf Minuten waren gespielt, ehe sich Ales Szczepurek auf rechts durchtankte und für Thomas Berglmeir servierte, dieser traf mit überlegtem Flachschuss zum 0:1. Danach blieben die Gäste noch gut im Spiel, ehe nach einem Foul Ales Szczepurek unglücklich auf den Rücken fiel und verletzt ausgewechselt wurde. Den anschließenden Freistoß von Berglmeir parierte der Gautinger Keeper stark. In der Folge tat sich der VfL schwer, ohne den robusten Zielspieler Szczepurek einen Abnehmer für lange Bälle auf holprigem Geläuf zu finden. Entsprechend verlagerte sich das Geschehen mehr in die Egenburger Hälfte, Gauting kam zu Torchancen. Zunächst konnte Torwart Wagner noch Einschussmöglichkeiten zunichtemachen, kurz vor der Pause war es dann geschehen: Ein langer Eckball wurde als Bogenlampe ins Tor geköpft, 1:1.

Nach dem Unentschieden daheim gegen Gröbenzell ging es für den VfL Egenburg zum Gautinger SC ins Würmtal. Wieder gab es beim VfL ein paar Personalrochaden. Felix Lechner, Andi Widmann und Thomas Berglmeir kamen in den Kader zurück. Dafür fielen Jonas Roch und Sebastian Grüner neben den schon länger absenten Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Marcus Weindl und Maurice David aus.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste dann nach Umstellungen wieder wehrhafter, man konnte die Hausherren wieder besser vom Tor weghalten. Auch offensiv ging wieder mehr. Ein Dropkick von Chris Hain rauschte knapp über den Winkel. Kurz darauf landete auch ein Kopfball von Hain knapp neben dem Tor. Und im Anschluss an einen Glockner Freistoß landete der Ball nach Kopfbällen von Greppmair zwei Mal auf der Latte, wollte aber nicht über die Linie. In der Schlussphase überschlugen sich dann noch mal die Ereignisse. Zunächst geriet auf Egenburger Seite ein Rückpass auf Torwart Wagner zu kurz. Der Gautinger Stürmer spitzelte den Ball Richtung Tor, wo er aber zunächst nur am Pfosten landete. Aber auch beim Abpraller war der Gautinger schneller am Ball und traf zum 2:1. Zum Glück fand der VfL kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit noch eine Antwort. Einen Naßl-Eckball faustete der Keeper an die Strafraumgrenze, wo Thomas Berglmeir den Ball volley wieder Richtung Tor beförderte und Max Weindl per Kopf den Ausgleich zum 2:2 besorgte. Unschöner Schlusspunkt war dann eine heftige Grätsche gegen Tobi Bogenhauser im Mittelfeld, die der Schiedsrichter mit Rot ahndete und anschließend abpfiff.

In einem sehr umkämpften und zerfahrenen Spiel konnte der VfL zumindest noch einen Punkt mitnehmen. Zu hoffen bleibt, dass die Verletzungen von Tobi Bogenhauser und Ales Szczepurek nicht zu dramatisch sind. Die Personalsituation ist vor dem Schöngeising-Spiel am kommenden Sonntag um 15 Uhr daheim im Glonntalstadion angespannt genug.