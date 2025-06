Egenburg nach Unentschieden in Relegation – Türkenfeld ist Meister Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 1 TSV Türkenfe VfL Egenburg

Nach dem spektakulären Sieg in Wildenroth stand am letzten Spieltag der große Showdown an. Tabellenführer Türkenfeld gastierte im Glonntalstadion. Beide Teams konnten auf eine beeindruckende Saison zurückblicken und waren der Konkurrenz der Kreisklasse zum Saisonfinale weit enteilt. Türkenfeld feierte zuletzt 9 Sieg am Stück – der VfL deren 5. Bei den Egenburgern fielen weiterhin David, Grüner, Thurner, Karl und Christian Naßl aus. Tobi Bogenhauser nahm erstmals wieder auf der Bank Platz. Vorab gilt festzuhalten, dass dem Topspiel ein toller Rahmen geboten wurde. Beide Fanlager waren gut vertreten und tauchten aufgrund der gleichen Vereinsfarben das Glonntalstadion überwiegend in blau.

Wie zu erwarten entwickelte sich auf dem Feld kein offener Schlagabtausch, dafür stand zu viel auf dem Spiel. Aber beide Teams waren bei sommerlichen Temperaturen bemüht und schenkten sich nichts. Erstmals brenzlig wurde es, als Thomas Berglmeir einem Türkenfelder am Strafraum den Ball abluchste. Die Gäste konnten die Situation aber noch zu einer Ecke klären. Auf der Gegenseite kamen die Türkenfelder selbst zu mehreren Standards, bei einer klärte Chris Hain in höchster Not per Kopf auf der Linie. Noch vor der ersten Trinkpause hatte dann Hannes Zech eine gute Möglichkeit, schoss aber aus spitzem Winkel über das Tor. Nach einer weiteren Türkenfelder Ecke landete der „zweite Ball“ im Strafraum bei den Gästen und erneut war es Hain, der beim Schuss eine Fußspitze dazwischen brachte und schlimmeres verhinderte. Knapp 10 Minuten vor der Pause konnte der VfL dann entscheidend kontern. Thomas Berglmeir hatte Szczepurek geschickt, der sich im Zweikampf gegen seinen Gegenspieler durchbiss und Hannes Zech bediente. Dieser blieb vor dem Tor cool und traf zur VfL-Führung. Anschließend blieben die Hausherren konzentriert und engagiert, ließen nichts mehr zu. Kurz vor dem Pausenpfiff gar noch die Möglichkeit die Führung auszubauen für Szczepurek, dieser zielte aber etwas zu hoch. Nach der Pause fanden die Egenburger anfangs noch gut zurück ins Spiel und ließen defensiv weiterhin wenig zu. Aber mit zunehmender Spieldauer, spätestens aber der 60. Minute, waren den Egenburgern die hohen Temperaturen und das intensive Spiel deutlicher anzumerken als den Gästen aus Türkenfeld. Während die Gäste jetzt das Spiel überwiegend in die VfL-Hälfte verlagern konnten, schlichen sich bei den Hausherren immer mehr Fehler ein. Man kam kaum noch zu längeren Ballbesitzphasen. Nach gut 70 Minuten war es dann passiert. Der Türkenfelder Stürmer setzte sich am Strafraum durch. Seinen Schuss konnte Torwart Wagner noch stark an den Innenpfosten lenken, den zurückspringenden Ball aber drückte der Türkenfelder zum Ausgleich über die Linie. Und nur zwei Minuten später war das Spiel gedreht, als der VfL im Spielaufbau den Ball herschenkte und ein Türkenfelder anschließend aus etwa 20 Metern zum 1:2 ins lange Eck traf. Anschließend versuchte sich der VfL noch mal aufzubäumen. Man kam auch zu einigen Standardsituationen, aber bei diesen brachten die Gäste immer ein Bein dazwischen oder der Türkenfelder Schlussmann stand parat. Erst in der Nachspielzeit hatte er keine Chance mehr, als Ales Szczepurek einen langen Ball von Torwart Wagner ins Tor verlängerte. Aber die wenigen Restminuten konnten nicht mehr zum nötigen Siegtreffer genutzt werden, es blieb beim 2:2. Beide Teams schenkten sich nichts, dennoch war es ein sehr faires Spiel, das vom Schiedsrichter-Gespann hervorragend geleitet wurde.