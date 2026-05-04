Egenburg mit Heimpleite gegen Schöngeising

Nach dem Unentschieden in Gauting ging es für den VfL Egenburg noch mal gegen einen der Aufstiegskandidaten. Der SC Schöngeising gastierte im Glonntalstadion. Die Personallage hatte sich beim VfL weiter verschlimmert. Andi Widmann, Thomas Berglmeir und Tobi Bogenhauser und Ales Szczepurek fielen neuerlich aus. Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Marcus Weindl, Jonas Roch und Maurice David fielen weiter aus. Sebastian Grüner kehrte in den Kader zurück, indem erstmals auch Niklas Hopfenmüller stand und Téo Ruehlmann aushalf.

Die Begegnung begann denkbar schlecht, schon nach zwei Minuten kam Schöngeising über links zu einfach in den Strafraum und traf trocken zum 0:1. Aber der VfL machte zunächst das Beste aus seinen Möglichkeiten, kam zu ein paar Standardchancen. Nach knapp einer Viertelstunde köpfte Spielertrainer Hain eine Naßl-Ecke an die Latte. Wenige Minuten später klappte diese Kombination noch etwas besser und Chris Hain köpfte die Ecke zum Ausgleich ins Tor. Der VfL war grundsätzlich gut im Spiel, gänzlich ausschalten ließ sich die hervorragende Schöngeisinger Offensive aber nicht. Und diese blieb eiskalt, nutzte nach knapp 30 Minuten eine Egenburger Unaufmerksamkeit zur 1:2-Pausenführung.

Auch nach der Pause konnte der VfL das Geschehen zunächst noch offenhalten. Der Knackpunkt dann nach etwa einer Stunde. Auf der einen Seite parierte der Schöngeisinger Keeper einen Grüner-Schuss stark. Nach der anschließenden Ecke lief der VfL in einen Konter, der zunächst noch geklärt wurde, Schöngeising den Ball aber umgehend wieder eroberte und es nun sauber zum 1:3 ausspielte. Der VfL wehrte sich zwar weiter nach Kräften, hatte aber nicht mehr viel entgegenzusetzen. Das 1:4 resultierte aus einem berechtigten Elfmeter. Und beim 1:5 in der Schlussphase kamen die Egenburger dem schnellen Schöngeisinger Umschaltspiel nicht mehr hinterher.