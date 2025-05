Egenburg mit deutlichem Heimsieg gegen Adelshofen

Nach dem 2:0 gegen Geltendorf hatte der VfL mit dem SV Adelshofen den nächsten im Abstiegskampf befindlichen Gegner zu Gast. Weiterhin fielen David, Grüner, Thurner, Bogenhauser, Hain, Karl und Christian Naßl aus. Zählen konnte man wieder auf die Verstärkungen aus der Zweiten und A-Jugend.

Gegen die ebenfalls personell sehr gebeutelten Gäste fand der VfL gut in die Partie, bei einem ersten Abschluss von Szczepurek war der Adelshofener Keeper aber zur Stelle. Nach gut einer Viertelstunde steckte dann Thomas Berglmeir am Strafraum auf seinen Bruder Michael durch, welcher zu Fall gebracht wurde. Beim fälligen Strafstoß blieb Ales Szczepurek eiskalt und traf zum 1:0. In der Folge blieb der VfL tonangebend, war in den Umschaltbewegungen in beide Richtungen teilweise zu träge. 10 Minuten vor der Pause zeigte sich Adelshofen dann eiskalt. Der Gästestürmer behauptete den Ball und zog von außen in die Spielfeldmitte, wo er es aus guten 20 Metern mit sattem Schuss unter die Latte traf. Aber die Hausherren hatten noch vor der Pause die passende Antwort parat. Lechner setzte mit langem Ball Szczepurek ein, welcher vom Adelshofener Keeper im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Szczepurek gleich selbst. Und es gelang gar, vor der Pause noch einen draufzusetzen. Szczepurek tankte sich auf der rechten Seite durch und servierte von der Grundlinie für Michael Berglmeir, der zum 3:1-Halbzeitstand traf.