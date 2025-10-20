Egenburg kann auswärts gegen Hechendorf nachlegen

Mit den ersten beiden Heimsiegen im Rücken, ging es für den VfL Egenburg Richtung Pilsensee. Gegner war mit dem TSV Hechendorf ein unbeschriebenes Blatt, aufgrund schwieriger Platzverhältnisse beim Gastgeber ging es aber auf den Kunstrasen nach Oberalting. Beim VfL kehrte Felix Lechner zurück, Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Stefan Naßl, Daniel Glockner und nun auch Tobi Greppmair konnten nicht eingesetzt werden.

Auf dem engen Oberaltinger Kunstrasen tat sich der VfL zunächst schwer. Hechendorf hatte mehr Ballbesitz und konnte sich das ein oder andere Mal über die Flügel freispielen. Bei einem Abschluss aus etwa 16 Metern parierte Torwart Wagner glänzend und verhinderte den Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer fanden sich die Egenburger aber dann besser zurecht. Dadurch wurde es vor beiden Toren ruhiger, ehe nach gut einer halben Stunde die Gäste zustachen. Nach einem langen Ball setzte sich Hannes Zech gegen seinen Gegenspieler durch und legte für Ales Szczepurek ab. Dessen überlegter Abschluss bedeutete die Führung für den VfL. Kurz vor der Pause konnten dann aber die Hausherren zurückschlagen. Nach einem langen Ball wurde Michael Wagner aus kurzer Distanz überwunden.

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst ausgeglichen weiter. Nach gut 10 Minuten aber legte der VfL einen Zahn zu und musste nicht lange warten, ehe er belohnt wurde. Chris Hain setzte Ales Szczepurek ein, der im Strafraum cool blieb und das 1:2 markierte. Auch im Anschluss behielten die Gäste jetzt weitestgehend die Kontrolle und konnten etwa 10 Minuten vor dem Ende nachlegen. Julian Grimm setzte Spielertrainer Hain ein, der im Strafraum am Torwart vorbeiging. Nun schien der Winkel aber zu spitz für einen Torerfolg. Hain behielt aber die Ruhe und servierte maßgerecht auf den zweiten Pfosten für Zech, der zum 1:3 einköpfte. Kurz darauf hatten die Hausherren die Möglichkeit zu verkürzen. Auf der Gegenseite verpassten beim VfL Zech und Berglmeir den vierten Treffer. So war es ein Elfmeter für Hechendorf, der als letzte Aktion des Spiels den 2:3-Endstand besiegelte.