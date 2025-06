Egenburg hält Relegation trotz Niederlage in Landsberg offen

Im Spiel drückten die Hausherren von Beginn auf das Tempo. Thomas Berglmeir kam zwar in der Anfangsphase gefährlich in den Landsberger Strafraum, verpasste aber den Abschluss und konnte so letztlich gestellt werden. Tonangebend war aber klar die Bayernliga-Reserve. Immer wieder wurde versucht schnell in die Spitze zu spielen. In der Anfangsviertelstunde war der VfL defensiv noch gut auf der Höhe, dann war es aber passiert. Ein Landsberger Innenverteidiger trat zum Sturmlauf an und spielte dann nahe des Egenburger Strafraums ab, von wo der Landsberger Angreifer mit einem strammen Aufsetzer auf nassem Geläuf erfolgreich war. Und weiterhin spielten fast nur die Landsberger, die nach knapp einer halben Stunde einen Treffer wegen Abseits verwehrt bekamen. So war dann letztlich das 2:0 nach knapp 40 Minuten nur eine Folge der Überlegenheit der Hausherren, als ein TSVler am Strafraum seinen Geschwindigkeitsvorteil ausspielte und dessen Hereingabe am langen Pfosten über die Linie bugsiert wurde. Glück hatte der VfL dann, dass es nach einem Lattentreffer der Gastgeber nur mit einem 2:0 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel kamen erneut die Landsberger zwei Mal zum Abschluss, verzogen aber. Dann endlich kämpfte sich der VfL besser ins Spiel. Man war nun aggressiver und verteidigte mutiger, was die spielerisch starken Landsberger dann doch teilweise vor Probleme stellte. Dadurch gestaltete man das Spiel offener, wenngleich die klareren Chancen weiterhin bei den Hausherren lagen. Diese trafen noch einmal aus Abseitsstellung. Ansonsten scheiterten sie aber mehrmals an Torwart Wagner oder die VfL-Abwehr klärte in höchster Not und warf sich in das, was so daherkam. Bereits in der Schlussviertelstunde bediente dann Nico Kistler mit feinem Schnittstellenpass Ales Szczepurek und der VfL-Kapitän blieb eiskalt und traf zum 1:2-Anschlusstreffer. Dieser gab den Egenburgern weiter Auftrieb, so dass sich nun ein offener Schlagabtausch entwickelte. Der VfL blieb bei Standards gefährlich, u. a. lenkte der Landsberger Keeper eine Berglmeir-Ecke gerade noch an die Latte. Gleichzeitig musste man defensiv auf der Hut bleiben.