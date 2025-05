Egenburg gewinnt Torfestival in Wildenroth

So ging es mit einem Rückstand in die zweite Hälfte, der aber zeitnah egalisiert wurde. Zech setzte sich abermals gegen seinen Gegenspieler durch, seinen Abschluss konnte der Heimkeeper nicht festhalten und Szczepurek staubte zum 3:3 ab. Nach knapp einer Stunde konterte dann der VfL. Michael Berglmeir setzte Hannes Zech mit einem tollen langen Ball in Szene, Zech enteilte der Wildenrother Hintermannschaft und markierte die VfL-Führung zum 3:4. Die Gastgeber versuchten nun ihrerseits wieder mehr nach vorne zu investieren, die Egenburger standen in dieser Phase aber sicher. Knapp 20 Minuten vor dem Ende gelangte nach einem VfL-Einwurf der Ball über Szczepurek zu Thomas Berglmeir, der im Strafraum seinen Gegenspieler versetzte und anschließend zu Fall gebracht wurde. Wieder Elfmeter und wieder blieb Szczepurek eiskalt. Aber auch die Hausherren bzw. deren Toptorjäger Scheidl hatte seinen Torhunger noch nicht gestillt. Nachdem eine Viertelstunde vor Schluss eine Wildenrother Ecke bereits geklärt schien, kam dieser an der Strafraumgrenze an den Ball und jagte ihn via Unterkante der Latte ins lange Eck. Aber die Egenburger hatten in Form von Thomas Berglmeir die perfekte Antwort parat. Nach Balleroberung im Mittelfeld ging Berglmeir noch einige Meter und nahm sich dann aus etwa 25 Metern einen Schuss, der im langen Eck zum 4:6 einschlug. Jedoch war es damit erneut nicht getan. 5 Minuten vor dem Ende fand ein langer Ball der Gastgeber erneut Scheidl, der mit einer Volleyabnahme aus dem Lauf sehenswert ins lange Eck traf. Aber erneut und nun bereits in der Nachspielzeit hatte der VfL eine Antwort parat. Bei einem Konter bediente Szczepurek den durchgelaufenen Michael Berglmeir, dieser blieb cool, umkurvte den Schlussmann und traf zum 5:7-Endstand.

Ein denkwürdiges Spiel, das für den VfL alle Facetten bot. Defensiv ließ man viel Luft nach oben, dennoch zeigte man eine große Moral. So geht es nun am letzten Spieltag um die Meisterschaft, wenn der TSV Türkenfeld kommenden Samstag um 15 Uhr im Glonntalstadion zu Gast ist.