Egenburg geht mit Niederlage in Breitbrunn in Winterpause

Mit der Niederlage gegen Geiselbullach im Gepäck ging es für den VfL Egenburg zu den SF Breitbrunn an den Ammersee. Weiter verzichten musste man dabei auf Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Daniel Glockner und Tobi Greppmair. Neu dazu kam hier Andi Widmann.

Das Spiel begann mit energischen Hausherren und lethargischen Gästen. Breitbrunn versuchte den VfL früh zu stören, was zu einem wahren Fehlpassfestival bei den Egenburgern führte. Und wenn man es mal Richtung Breitbrunner Strafraum ging, leistete man sich spätestens dort einen Ballverlust. So auch in der 20. Minute. Ballverlust in der Breitbrunner Hälfte, diese schalten schnell um und kommen aus spitzem Winkel ins kurze Eck zur Führung. Auch im Anschluss fand der VfL kaum statt. Aber anstatt mit einem 1:0-Rückstand in die Pause zu gehen, leistete man sich in der 45. Minute einen Fehlpass am eigenen Strafraum in dessen Folge ein Breitbrunner den Ball von nahe der Auslinie ins Tor hob und es somit 2:0 stand.