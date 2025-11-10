Egenburg geht mit Niederlage in Breitbrunn in Winterpause

Mit der Niederlage gegen Geiselbullach im Gepäck ging es für den VfL Egenburg zu den SF Breitbrunn an den Ammersee. Weiter verzichten musste man dabei auf Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Daniel Glockner und Tobi Greppmair. Neu dazu kam hier Andi Widmann.
Das Spiel begann mit energischen Hausherren und lethargischen Gästen. Breitbrunn versuchte den VfL früh zu stören, was zu einem wahren Fehlpassfestival bei den Egenburgern führte. Und wenn man es mal Richtung Breitbrunner Strafraum ging, leistete man sich spätestens dort einen Ballverlust. So auch in der 20. Minute. Ballverlust in der Breitbrunner Hälfte, diese schalten schnell um und kommen aus spitzem Winkel ins kurze Eck zur Führung. Auch im Anschluss fand der VfL kaum statt. Aber anstatt mit einem 1:0-Rückstand in die Pause zu gehen, leistete man sich in der 45. Minute einen Fehlpass am eigenen Strafraum in dessen Folge ein Breitbrunner den Ball von nahe der Auslinie ins Tor hob und es somit 2:0 stand.
In der zweiten Hälfte agierten die Egenburger etwas aggressiver, ohne aber wirklich Torgefahr auszustrahlen. Mehr als Kopfballchancen nach Standards sprang nicht heraus. Auf der Gegenseite klärte der VfL nach 70 Minuten einen Eckball, Breitbrunn kam aber erneut an den Ball und dieses Mal lag der Ball nach Hereingabe im Tor – das 3:0. Zumindest gab sich der VfL nicht auf. Knapp 10 Minuten vor dem Ende steckte Bogenhauser gut auf Szczepurek durch, welcher auf 3:1 verkürzte. Kurz darauf hatte Szczepurek noch eine weitere Möglichkeit, scheiterte aus spitzem Winkel aber am Torwart. So geschah bis Spielende nichts mehr und es blieb bei der leistungsgerechten 3:1-Niederlage.
Für den VfL geht es nun in die Winterpause. Zeit um neue Kräfte zu sammeln und dann hoffentlich im Frühjahr mit dem einen oder anderen Langzeitverletzten mit an Bord wieder angreifen zu können.