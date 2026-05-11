Egenburg geht in Germering unter

Nach der Heimpleite gegen den Aufstiegsaspiranten aus Schöngeising ging es für den VfL Egenburg zum SV Germering, der sich durch eine starke Frühjahrsrunde wieder voll im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet hat. Die Personalsituation hatte sich beim VfL in Teilen verbessert. Andi Widmann, Tobi Bogenhauser, Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Marcus Weindl, Jonas Roch und Niklas Hopfenmüller fielen aus. Aber Ales Szczepurek kehrte zurück. Auch Maurice David und Daniel Callsen standen für das Spiel zur Verfügung.

Der Plan auf dem kleinen Germeringer Kunstrasen erst mal gut zu stehen, hielt aber leider nicht einmal fünf Minuten. So lange dauerte es, ehe der VfL bei einem schnellen Einwurf der Hausherren schlief und diese das 1:0 markierten. Auch anschließend wollte bei den Gästen wenig gelingen, während Germering sehr giftig agierte und nach einem Abspielfehler der Egenburger im Aufbau aus guter Position das 2:0 liegen ließ. Stattdessen fand der VfL nach etwa 20 Minuten etwas besser in die Partie und hatte Pech, dass ein Schuss von Julian Grimm von der Latte an den Innenpfosten und dort zurück ins Feld sprang. Aber auch die Hausherren hatten im Anschluss an einen Kopfball einen Pfostentreffer zu verzeichnen. Insgesamt entwickelte sich in dieser Phase vor der Pause ein offeneres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Auf Egenburger Seite konnte sich kurz vor der Pause Maurice David durchtanken und war mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 erfolgreich.

Kurze Zeit sah es nach der Pause dann auch danach aus, dass der VfL nun im Spiel angekommen war. Letztlich aber lediglich knapp 10 Minuten, ehe sich ein Germeringer auf rechts durchtankte und der Klärungsversuch der Hereingabe so beim Germeringer Angreifer landete, dass dieser nur noch zum 2:1 über die Linie schießen musste. Kurz darauf erlaubten sich die Egenburger einen Ballverlust im Aufbau und standen anschließend sehr offen, was Germering zum 3:1 nutzte. Auch in der Folge waren es die Hausherren, die Torgefahr ausstrahlten. Das 4:1 20 Minuten vor dem Ende durch einen Fernschuss nur folgerichtig. Weitere 10 Minuten vergingen und Germering ließ nach einem Steckpass das 5:1 folgen. Kurz darauf war Maurice David nach einer Berglmeir-Ecke noch zur 5:2 Ergebniskosmetik erfolgreich.