Egenburg geht daheim gegen Alling unter Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 1 Alling VfL Egenburg

Nach dem 2:2 in Fürstenfeldbruck wartete mit dem TSV Alling eine bestens in die Saison gestartete Mannschaft im Glonntalstadion. Der VfL hatte zu den bereits bekannten Ausfällen weitere Urlauber zu verschmerzen. So stand letztlich nur ein Auswechselspieler zur Verfügung, der im Lauf der Partie noch durch den Spielertrainer der Zweiten, Alex Wanner, ergänzt wurde. Das Spiel begann wie schon gegen Breitbrunn denkbar ungünstig. Noch keine 10 Minuten waren gespielt, als Alling im Mittelfeld den Ball eroberte, schnell umschaltete und zum 0:1 traf. Auch der zweite Treffer fiel auf ähnliche Art und Weise. Wieder war der Ball im Mittelfeld schnell weg, Alling flankte und nach Abstimmungsproblemen in der VfL-Defensive bedankte sich der Allinger Mittelstürmer mit dem 0:2. Nun folgte die beste Phase der Hausherren. Zunächst krachte ein Hain-Schuss noch an die Latte. Kurze Zeit später besorgte der Spielertrainer dann aber nach Freistoßflanke von Nico Kistler den Anschlusstreffer. Die Offensive um Szczepurek und David blieb sehr engagiert und konnte häufig mehrere Allinger binden, oft fehlte aber die weitere Unterstützung. Defensiv stand der VfL bis zur Pause besser. So hätte man sich vor der Halbzeit beinahe noch belohnt, als Szczepurek aus steilem Winkel abzog, der Allinger Torwart parieren konnte und David nur den Außenpfosten traf.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Egenburger an die Schlussphase der ersten Hälfte anknüpfen, leider wurde dieses Vorhaben aber nach etwa 60 Minuten durch die Gäste torpediert. Nach einem Diagonalball war die VfL-Defensive entblößt und ein Allinger musste die Hereingabe nur noch ins Tor schieben. Nun ging es dahin. Nur kurz nach dem Anstoß verlor der VfL in der eigenen Hälfte den Ball, wieder ging es nach Steilpass zu schnell für die Hausherren und die Gäste schafften mit dem 1:4 die Vorentscheidung. Wenige Minuten später war es ein langer Ball der die Egenburger Defensive alt aussehen ließ, der Gästestürmer schloss per Lupfer ab – das 1:5. Den Schlusspunkt setzen die Gäste etwa eine Viertelstunde vor dem Ende. Erneut ein Allinger Diagonalball, anschließend war die Schnittstelle in der VfL-Defensive offen und es folgte das 1:6. Davor und danach entschärfte Leon Kistler im Tor noch weitere Möglichkeiten und verhinderte ein noch größeres Debakel. Der VfL mit großen personellen Problemen, die sich im Spielverlauf durch die Verletzungen von Christian Naßl und Andi Widmann noch verstärkten. Alling präsentierte sich als gut organisierte Mannschaft mit brandgefährlicher Offensive. Für die Hausherren in dieser Verfassung leider nicht nur eine Nummer zu groß.