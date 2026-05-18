Egenburg feiert in Pentenried ersten Sieg 2026

Nach der klaren Niederlage gegen Germering wartete der VfL Egenburg weiterhin auf den ersten Sieg im Jahr 2026. Diesen wollte man nun beim TSV Pentenried endlich einfahren. Wieder mit einigen personellen Veränderungen: Andi Widmann, Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Marcus Weindl, Niklas Hopfenmüller fehlten weiterhin. Dazu fielen aus dem Germering-Spiel Maurice David, Daniel Glockner und Stefan Naßl aus. Dafür waren Tobi Bogenhauser, Jonas Roch und Hannes Zech an Bord.

Bereits in der Anfangsphase hatte der VfL in Pentenried seine Gelegenheiten. Ales Szczepurek und Hannes Zech ließen die Führung aber liegen. Nach 20 Minuten legte dann aber Szczepurek für Zech auf und dieser brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Mitte der ersten Hälfte kamen dann die Hausherren besser ins Spiel, ohne zu ganz klaren Torchancen zu kommen. Hier wurde der VfL teilweise weit in die eigene Hälfte gedrückt, hielt aber Stand. Eine entscheidende Szene dann kurz vor dem Pausenpfiff. Ales Szczepurek verlängerte einen langen Ball von Torwart Wagner in den Lauf von Thomas Berglmeir, welcher den vor dem Strafraum stehenden Keeper überlupfen wollte. Der Pentenrieder Schlussmann riss reflexartig die Arme nach oben und verhinderte so das 0:2, erhielt vom Schiedsrichter dafür aber folgerichtig die Rote Karte.

Mit der Führung im Rücken und Überzahl ging es also in die zweite Halbzeit. Und hier dauerte es keine zehn Minuten, ehe der VfL noch mal durchatmen konnte. Ales Szczepurek setzte sich auf rechts stark gegen seinen Gegenspieler durch und servierte für Sebastian Grüner, der zum 0:2 traf. Nach nicht mal einer Stunde kam es dann noch besser, als ein weiter Abschlag von Torwart Wagner die perfekte Vorlage für Szczepurek war und dieser per Lupfer über den Pentenrieder „Aushilfskeeper“ das 0:3 markierte. Auch die Hausherren steckten trotz Unterzahl und Rückstand nicht auf, scheiterten aber ihrerseits mit dem Lob-Versuch an VfL-Schlussmann Wagner. Auf der Gegenseite war dann eine Viertelstunde vor Schluss endgültig der Deckel drauf. Nach Zuspiel von Tobi Greppmair setzte sich Thomas Berglmeir gegen seinen Gegenspieler durch und traf ins kurze Eck zum 0:4. Dem 0:5, knapp 10 Minuten vor dem Ende, ging ein schöner Steckpass von Nico Kistler auf Jonas Roch voraus, der für Szczepurek servierte welcher den Endstand klarmachte. Denn Pentenried schoss zwar noch mal ans Lattenkreuz, ein Treffer war den Hausherren aber nicht mehr vergönnt.