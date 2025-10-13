Egenburg feiert gegen Pentenried zweiten Heimsieg in Folge

Nachdem man gegen Germering den Heimfluch endlich besiegen konnte, bot der Spielplan den Egenburgern die Gelegenheit gegen Pentenried erneut an der Heimbilanz zu arbeiten. Die Gäste spielen bislang eine gute Saison, schlugen zuletzt Schöngeising. Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Stefan Naßl und Daniel Glockner fielen weiterhin aus, dazu fehlte auch Felix Lechner verletzt. Dafür gab es aber einige Rückkehrer und Aushilfen.

Das Spiel begann sehr umkämpft, beide Mannschaften zeigten sich zunächst defensiv stabil. Torraumszenen waren somit vorerst Mangelware. Bitter aus VfL-Sicht, dass noch in den ersten 20 Minuten gewechselt werden musste, weil sich Youngster Tobi Greppmair verletzte. Der defensiven Stabilität tat dies aber keinen Abbruch. Offensiv war es dann ein Sonntagsschuss nach gut einer halben Stunde, der die Führung brachte. Hannes Zech drehte sich 25 Meter vor dem Tor um seinen Gegenspieler und zog mit links ab, der Ball schlug unter der Latte ein. Das Tor tat dem VfL gut, der noch vor der Pause nachlegen konnte als ein Freistoß von Maxi Weindl von Chris Hain verlängert wurde und Sebastian Grüner den Ball am Pentenrieder Torwart vorbeispitzelte und anschließend traf. So ging es mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel legte Pentenried den Fokus auf die Offensive, der VfL konnte aber gut Stand halten. Und auf der Gegenseite zeitnah nachlegen. Gut 10 Minuten waren gespielt, als Nico Kistler zum Freistoß antrat. Dessen Flatterball ging an die Latte und prallte an den Torwart, Julian Grimm besorgte aus kurzer Distanz das 3:0. Und schon kurz darauf dann die Entscheidung, als bei einem Konter Chris Hain in den Lauf von Zech spielte, dieser seinen Gegenspieler überlief und zum 4:0 ins kurze Eck traf. Nun kehrte auf beiden Seiten etwas Ruhe ein, wobei auch Torwart Wagner bei einem Pentenrieder Schuss vom Strafraum seine Qualitäten beweisen konnte. Auf der Gegenseite verpasste Hain zwei Mal das Ergebnis höher zu stellen, ehe er mit dem Schlusspfiff eine Vorlage von Szczepurek zum 5:0 verwertete.