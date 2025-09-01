Egenburg fährt in Puchheim ersten Saisonsieg ein

Nach dem Saisonstart mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden wollte der VfL Egenburg beim FC Puchheim endlich den Schalter umlegen. Die Personalsituation hatte sich für dieses Vorhaben verbessert. Zwar hatte man mit Mario Thurner, Andreas Widmann, Christian Naßl, Leon Kistler, Benedikt Schneider, Marcus Weindl und Michael Berglmeir immer noch mehr als ein halbes Dutzend Spieler zu ersetzen – es sah aber deutlich besser als gegen Alling aus.

So startete man auch gleich gut in die Partie. Nach einem Fehler von Puchheim konnte Thomas Berglmeir in der gegnerischen Hälfte den Ball erobern und setzte vor dem Strafraum Maurice David ein. Dieser setzte sich noch gegen seinen Gegenspieler und durch schloss zum 0:1 ins kurze Eck ab. Anschließend verflachte das Geschehen, der VfL leistete sich einige Unkonzentriertheiten aus der Defensive mit schlampigem Spielaufbau und Stellungsfehlern. Daraus resultierte auch die erste Puchheimer Torchance, als der VfL verpasste mehr Druck auf die ballführenden Puchheimer zu erzeugen und konsequent zu verschieben – die Hausherren bedankten sich mit dem Ausgleich. Anschließend entwickelte sich ein durchwachsenes Spiel, das erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wieder Höhepunkte zu bieten hatte. Zunächst setzte David im Puchheimer Strafraum nach und wurde zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Szczepurek zum 1:2. Und kurz darauf kam es sogar noch besser, als ein langer Diagonalball von Spielertrainer Chris Hain von einem Puchheimer ins eigene Tor geköpft wurde. So ging es mit einem 1:3 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste dann das Geschehen weitestgehend. Nach knapp 15 Minuten konnte man sich dann aus dem Puchheimer Pressingversuch lösen und sich bis zum Strafraum durchspielen, wo ein Puchheimer den Querpass von Szczepurek noch vor David zum 1:4 über die Linie lenkte. Auch anschließend hatte der VfL dann alles im Griff und konnte 15 Minuten vor dem Ende nachlegen. Nach dem er selbst zu Fall gebracht worden war setzte Maurice David einen Freistoß aus knapp 20 Metern in die Maschen. Nun durften auch die Hausherren noch mal, die per Schuss aus knapp 25 Metern auf 2:5 verkürzen konnten. Der Schlusspunkt war aber den Egenburgern vorbehalten. Bei einem Konter behielt Nico Kistler den Überblick und bediente David, der den Dreierpack schürte und den 2:6-Endstand markierte.