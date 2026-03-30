Egenburg erkämpft sich Punkt in Alling

Nach der Heimpleite gegen den SC Fürstenfeldbruck stand für den VfL mit der Fahrt nach Alling gleich der nächste Aufstiegsanwärter auf dem Spielplan. Die Gastgeber waren mit einem 1:1 gegen den SC Schöngeising aus der Winterpause gekommen. Zu den schon länger fehlenden Mario Thurner, Christian Naßl, Michael Berglmeir, Maurice David und Marcus Weindl, gesellten sich aus der Vorwoche Nico Kistler und Felix Lechner.

Der VfL begann das Spiel konzentriert und mit viel Engagement im Spiel gegen den Ball. So entwickelte sich eine Anfangsphase ohne größere Torchancen auf beiden Seiten. Nach knapp 20 Minuten bewies dann Spielertrainer Chris Hain seine Klasse. Der VfL hatte die Gastgeber und Druck gesetzt, diese leisteten sich einen Fehlpass ins Zentrum. Hain war zur Stelle und überraschte den Allinger Keeper mit seinem Schuss aus gut 35 Metern, der sich hinter dem Keeper ins lange Eck senkte. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient und wäre durch Szczepurek um ein Haar noch ausgebaut worden, als dieser nach toller Ballmitnahme leider am Pfosten scheiterte. Dies weckte nun auch die Gastgeber auf. So stand dann Mitte der ersten Hälfte erstmals Torwart Wagner im Mittelpunkt, der im Eins-gegen-Eins mit einem Allinger Sieger blieb. Auch einen weiteren Abschluss kurz darauf hielt Wagner. Richtig brenzlig wurde es nach einer Ecke, als Hain auf der Linie klärte. Und bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte tauchte der Allinger Mittelstürmer vor Torwart Wagner auf, der aber erneut die Führung festhielt.