Egenburg dreht Zwei-Tore-Rückstand gegen Landsberied

Mit drei Siegen im Rücken hieß der VfL Egenburg den FC Landsberied zum letzten Vorrundenspiel im Glonntalstadion willkommen. Bei immer noch wenig Abstand zu den Abstiegsrelegationsplätzen wollte man gegen einen Nachbarn aus dem Tabellenmittelfeld also nachlegen. Der VfL musste weiterhin auf Mario Thurner, Christian Naßl, Benedikt Schneider, Michael Berglmeir, Maurice David, Daniel Glockner und Tobi Greppmair verzichten.

Das Spiel begann weitestgehend ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Bei Abschlüssen wie einem Freistoß von Thomas Berglmeir war der Gästekeeper auf der Hut, ein Kopfball von Ales Szczepurek senkte sich neben das Tor. Auf der Gegenseite leistete sich der VfL erste Unkonzentriertheiten von hinten raus, aber noch ohne dass die Gäste Kapital daraus schlagen konnten. So ging der VfL Mitte der ersten Hälfte in Führung, als Thomas Berglmeir mit einem Freistoß-Trick Hannes Zech in Szene setzte und dieser zum 1:0 traf. Leider leisteten sich die Hausherren nur fünf Minuten später einen Ballverlust in der eigenen Hälfte, den die Gäste eiskalt zum Ausgleich nutzten. Und kurz darauf kam es noch schlimmer, als Zech zunächst alleine vor dem Torwart an diesem scheiterte, die Egenburger Hintermannschaft beim anschließenden langen Ball der Gäste das Nachsehen hatte und es plötzlich 1:2 stand. Vor der Pause geschah dann nichts mehr.

Nach dem Seitenwechsel waren dann schnell die Egenburger wieder am Drücker, aber ohne Kapital daraus zu schlagen. Anders auf der Gegenseite, als die Landsberieder einen Konter geduldig ausspielten und das 1:3 landeten. Aber der VfL gab nicht auf. Nach einer Berglmeir-Ecke landete der Kopfball von Chris Hain zunächst an der Latte, beim versuchten Befreiungsschlag fabrizierten die Gäste ein Eigentor. Die Gastgeber drückten jetzt auf den Ausgleich, der knapp 25 Minuten vor dem Ende auch fiel. Thomas Berglmeir bediente Chris Hain, der durch die Beine des Gästetorwart traf. Etwa 15 Minuten vor dem Ende spielte Nico Kistler dann Szczepurek stark frei, welcher aber am Torwart scheiterte. Anders 10 Minuten vor Schluss. Hain hatte Szczepurek steil geschickt und jetzt ließ er dem Keeper keine Chance, das 4:3. Im Anschluss behielt der VfL die Kontrolle und holte trotz Zwei-Tore-Rückstand noch einen Sieg.