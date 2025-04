Egemen Gülec wechselt zum FV Herbolzheim

Der 18-jährige Fußballer Egemen Gülec hat sich in den vergangenen Jahren als

vielversprechendes Talent etabliert. Seine fußballerische Laufbahn begann er beim

Bahlinger SC, wo er von den E- bis zu den B-Junioren ausgebildet wurde. In der A-Jugend

wechselte er zum FC Emmendingen, bevor er nun im Seniorenbereich für den Riegeler

SC in der Kreisliga B aufläuft.