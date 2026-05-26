 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Ege Varol: SSVg Velbert statt Rot-Weiß Oberhausen

Ege Varol wechselt zur SSVg Velbert 02. Der 19-jährige Offensivspieler wurde beim VfL Bochum ausgebildet und spielt noch für Rot-Weiß Oberhausen.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Zugang für Velbert.
Zugang für Velbert. – Foto: Jochen Classen

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Ege Varol

Die SSVg Velbert 02 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Ege Varol schließt sich ein 19 Jahre alter Offensivspieler dem Verein an. Der Angreifer wurde nach Vereinsangaben über einen längeren Zeitraum beobachtet und konnte die Verantwortlichen zusätzlich in einem Probetraining von seinen Qualitäten überzeugen.

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Damit setzt Velbert seine Kaderplanung mit einem weiteren jungen Spieler fort. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West und dem Neustart in der Oberliga Niederrhein geht es für die SSVg darum, eine Mannschaft aufzubauen, die sportliche Qualität mit Entwicklungspotenzial verbindet. Varol passt in dieses Profil, weil er trotz seines jungen Alters bereits in ambitionierten Nachwuchsstrukturen ausgebildet wurde.

Seine fußballerische Laufbahn begann im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum. Dort spielte Varol bis zur U17-Bundesliga und sammelte Erfahrungen auf hohem Junioren-Niveau. Anschließend wechselte der Offensivspieler zu Rot-Weiß Oberhausen, wo er in der Niederrheinliga und in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz kam.

Ausbildung bei Bochum und RWO

Bei RWO arbeitete Varol unter anderem unter Mike Terranova, der in Oberhausen längst Legendenstatus besitzt. Für den 19-Jährigen war diese Station ein weiterer Schritt in Richtung Seniorenfußball. Nun soll in Velbert der Übergang in den Herrenbereich gelingen.

Der Verein freut sich auf einen „jungen Wilden“ im blau-weißen Trikot und sieht in Varol einen Spieler, der die Offensive perspektivisch verstärken kann. Für die SSVg ist es zugleich ein weiteres Signal, dass der Kader nicht nur mit Erfahrung, sondern auch mit Spielern aufgebaut werden soll, die sich auf höherem Niveau noch entwickeln können.

Varol wird damit Teil eines Velberter Neuaufbaus, der nach einer schwierigen Saison neue Impulse benötigt. In der Oberliga Niederrhein wartet auf den Verein eine anspruchsvolle Spielzeit, in der junge Spieler wie der frühere Bochumer und Oberhausener Nachwuchsakteur ihre Chance nutzen können.

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