Ege Varol: SSVg Velbert statt Rot-Weiß Oberhausen

Damit setzt Velbert seine Kaderplanung mit einem weiteren jungen Spieler fort. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West und dem Neustart in der Oberliga Niederrhein geht es für die SSVg darum, eine Mannschaft aufzubauen, die sportliche Qualität mit Entwicklungspotenzial verbindet. Varol passt in dieses Profil, weil er trotz seines jungen Alters bereits in ambitionierten Nachwuchsstrukturen ausgebildet wurde.

Seine fußballerische Laufbahn begann im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum. Dort spielte Varol bis zur U17-Bundesliga und sammelte Erfahrungen auf hohem Junioren-Niveau. Anschließend wechselte der Offensivspieler zu Rot-Weiß Oberhausen, wo er in der Niederrheinliga und in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz kam.