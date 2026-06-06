Egal was passiert – Alemannia Pfalzdorf ist bereits gerettet

Pfaldzorf braucht sich nicht mehr um den Klassenerhalt zu sorgen. – Foto: Arno Wirths

Zum einen hatte er sich zu sehr über den schwachen Auftritt seiner Mannschaft geärgert. Zum anderen können im Kampf gegen die drohende Abstiegsrelegation in der Endabrechnung bis zu vier Teams jeweils 40 Punkte auf dem Konto haben – und da war sich Erps verständlicherweise seiner Sache noch nicht sicher.

Wenig später gab’s allerdings schon die Entwarnung. Denn Gilbert Wehmen, Teammanager der Alemannia und als IT-Experte so etwas wie das Superhirn im Fußballausschuss des Kreises Kleve/Geldern, hatte die ganze Angelegenheit einmal blitzschnell durchgerechnet. Und siehe da: Die Alemannia ist bereits gerettet, ganz egal, was am letzten Spieltag noch alles passiert. Ob im möglichen direkten Vergleich mit dem Verfolger aus Anholt oder in den denkbaren Dreier- oder Vierer-Konstellationen – immer haben die Pfalzdorfer Kicker irgendwie die Nase vorn und werden deshalb auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga mitmischen.

Friedrichsfeld landet wohl in der Relegation

Das gilt ganz nebenbei auch für den punktgleichen Gegner TuS Stenern (beide 40), der am Sonntag ab 15.30 Uhr seine Visitenkarte im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion abgibt. Beide Mannschaften müssen sich also nicht schon vor dem Anpfiff auf ein rettendes Unentschieden einigen und können ganz befreit aufspielen.

Beim Blick auf die übrigen Kandidaten, die sich gegen Relegationsplatz 15 wehren, wird vor dem letzten Spieltag eine klare Tendenz deutlich: Die SV Friedrichsfeld wird sich höchstwahrscheinlich mit dem Viertletzten der Bezirksliga-Gruppe 5 (1. FC Mülheim, Rhenania Hamborn oder Viktoria Buchholz) um den Klassenerhalt duellieren.

Hintergrund: In den denkbaren Vierer-Abschlusstabellen der Mannschaften mit 40 Punkten landet das Team vom Tannenbusch immer auf dem letzten Platz. Folgende Teams werden die Saison wahrscheinlich mit jener ominösen Punktzahl beenden: Westfalia Anholt wird sich den Dreier beim Absteiger Viktoria Goch II, der schon seit Wochen völlig von der Rolle ist, nicht nehmen lassen. Hinzu kommen entweder Alemannia Pfalzdorf oder TuS Stenern, die Sportfreunde Lowick (Niederlage gegen Meister VfL Rhede) und die SV Friedrichsfeld (Niederlage beim Vizemeister SF Broekhuysen).

Problematisch wird es für Westfalia Anholt allerdings, falls die Sportfreunde Lowick gegen den Nachbarn aus Rhede mindestens einen Punkt holen sollten. In den denkbaren Dreier-Tabellen Anholt, Stenern, Friedrichsfeld oder Anholt, Pfalzdorf, Friedrichsfeld müsste die Westfalia als Letzter jeweils in die Relegation.

Westfalia Anholt oder die SV Friedrichsfeld (eine minimale Restgefahr besteht auch noch für die SF Lowick) haben am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, zunächst Heimrecht. Das Rückspiel im Ruhrgebiet findet am Sonntag, 14. Juni, statt (Anpfiff 15 Uhr).