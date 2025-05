Egal, was kommt: SG Obermosel geht in die C-Liga

Will der SG Obermosel auch in der C-Liga die Treue halten: Carlo Buchheit. – Foto: FuPa/Verein

Endlich gab es für die SG Obermosel-Nittel am vergangenen Sonntag noch mal ein Erfolgserlebnis – wenn auch nur am grünen Tisch: Die Zähler aus dem Duell gegen den SV Filzen-Hamm, der bereits vor Wochen sein Team vom Spielbetrieb zurückgezogen hat (TV berichtete ausführlich) sind der Mannschaft von Coach Carlo Buchheit gutgeschrieben worden. Die Chance, in den verbleibenden drei Partien noch den Klassenverbleib zu schaffen, ist da. Doch egal, wie es kommt, steht für Buchheit fest: „Wir treten kommende Saison in der C-Klasse an.“ Sollten die Obermoseler am Ende doch noch überm Strich stehen, hätte das keinen Einfluss auf die Abstiegsfrage (siehe Info)

Stimmung und Moral seien trotz der wenigen Erfolgserlebnisse, welche die Vereinigten aus Nittel, Wellen und Temmels seit Monaten feiern können, unverändert gut, betont der 31-Jährige. „Doch wir müssen erkennen, dass unsere Qualität aktuell einfach nicht für die B-Liga reicht.“ Ein sportlicher Sieg wäre der SG Obermosel fast am Sonntag vor einer Woche gelungen. Mit 3:1 führte man da bereits gegen den SV Udelfangen, gab gegen die (stark) ersatzgeschwächten Gäste dann aber das Spiel noch in den letzten Minuten aus der Hand. Erstmals in dieser Saison stand Buchheit dabei selbst auf dem Platz. Generelle Comeback-Absichten hat der früher bei Union Mertert-Wasserbillig in der zweiten Luxemburger Liga erfolgreiche Akteur aber nicht: „Ich bin mittlerweile vier Mal an meinem rechten Knie operiert worden. Neben dem Kreuzband waren auch der Knorpel und der Außenmeniskus kaputt.“ Allzu große Sprünge könne er da wohl keine mehr machen, befürchtet Buchheit.

Neulich habe er ein Video aus der Saison 2012/13 gesehen, berichtet der Coach wehmütig. Damals stieg man in die A-Klasse auf und hielt sich dort vier Jahre. Phasenweise stellte die SG gleich drei Seniorenmannschaften. Aktuell reicht es gerade noch für eine Mannschaft. In der Winterpause verließ auch noch Torwart und Feldspieler Kevin Weber das Team und schloss sich dem C-Ligisten SV Fisch an. Buchheit ist froh, mit C-Jugendtrainer Denis Postolachi (40) einen neuen Mann für die Position zwischen den Pfosten gefunden zu haben. Die Spielgemeinschaft in einer solch schwierigen Phase – auch für die nächste Saison gibt es noch einige ungeklärte Personalien – zu verlassen, kommt für Buchheit nicht infrage. Während sich sein Trainerkollege Kim Schumacher aus familiären Gründen zurückzieht, kann er sich vorstellen, die Mannschaft auch in der neuen Saison zu coachen.