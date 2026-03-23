„Egal in welcher Liga: Wir machen weiter“ Verein setzt im Abstiegskampf auf Kontinuität – klares Bekenntnis zum Trainerteam trotz schwieriger Tabellenlage von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Lupo Martini Wolfsburg schafft in einer sportlich angespannten Situation frühzeitig Klarheit: Cheftrainer Kevin Schulze und Co-Trainer Marc Zerbe bleiben dem Verein über die Saison hinaus erhalten. Die Entscheidung ist ein bewusstes Signal für Stabilität – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Bekenntnis in sportlich schwieriger Lage Die Vertragsverlängerung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Lupo Martini Wolfsburg im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen befindet. Der Verein belegt aktuell einen Abstiegsplatz und steht im weiteren Saisonverlauf unter erheblichem Druck. Dennoch setzt der Vorstand bewusst auf Kontinuität. „Kevin hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt – genau dann, wenn es schwierig wird“, erklärt der 1. Vorsitzende Domenico Lucanto auf der Vereinshomepage. „Diese Vertragsverlängerung ist ein Zeichen der Stabilität in bewegten Zeiten. Wir stehen zu ihm, und er steht zu uns.“

Trainerteam glaubt an den Weg Für Cheftrainer Kevin Schulze ist die Entscheidung zugleich Ausdruck von Überzeugung und Perspektive. „Marc und ich haben verlängert, weil wir an Lupo glauben. Wir sind nicht fertig hier“, sagt Schulze. Die aktuelle sportliche Situation bewertet er realistisch, ohne den Blick nach vorne zu verlieren: „Die aktuelle Situation ist herausfordernd, keine Frage – aber wir sehen auch die Chancen.“ Dabei hebt der Trainer insbesondere die Zusammenarbeit mit dem neu aufgestellten Vorstand hervor: „Mit dem neuen Vorstand ziehen wir an einem Strang, und das macht den Unterschied.“ Unabhängig vom Ausgang der Saison formuliert Schulze eine klare Haltung: „Egal in welcher Liga: Wir machen weiter.“