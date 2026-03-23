Lupo Martini Wolfsburg schafft in einer sportlich angespannten Situation frühzeitig Klarheit: Cheftrainer Kevin Schulze und Co-Trainer Marc Zerbe bleiben dem Verein über die Saison hinaus erhalten. Die Entscheidung ist ein bewusstes Signal für Stabilität – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.
Die Vertragsverlängerung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Lupo Martini Wolfsburg im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen befindet. Der Verein belegt aktuell einen Abstiegsplatz und steht im weiteren Saisonverlauf unter erheblichem Druck.
Dennoch setzt der Vorstand bewusst auf Kontinuität. „Kevin hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt – genau dann, wenn es schwierig wird“, erklärt der 1. Vorsitzende Domenico Lucanto auf der Vereinshomepage. „Diese Vertragsverlängerung ist ein Zeichen der Stabilität in bewegten Zeiten. Wir stehen zu ihm, und er steht zu uns.“
Für Cheftrainer Kevin Schulze ist die Entscheidung zugleich Ausdruck von Überzeugung und Perspektive. „Marc und ich haben verlängert, weil wir an Lupo glauben. Wir sind nicht fertig hier“, sagt Schulze. Die aktuelle sportliche Situation bewertet er realistisch, ohne den Blick nach vorne zu verlieren: „Die aktuelle Situation ist herausfordernd, keine Frage – aber wir sehen auch die Chancen.“
Dabei hebt der Trainer insbesondere die Zusammenarbeit mit dem neu aufgestellten Vorstand hervor: „Mit dem neuen Vorstand ziehen wir an einem Strang, und das macht den Unterschied.“ Unabhängig vom Ausgang der Saison formuliert Schulze eine klare Haltung: „Egal in welcher Liga: Wir machen weiter.“
Auch aus Sicht der Vereinsführung war die Entscheidung folgerichtig. „Wir hatten sehr konstruktive Gespräche mit Kevin – offen, ehrlich, auf Augenhöhe“, betont Lucanto. In diesen Gesprächen sei schnell deutlich geworden, dass Trainerteam und Vorstand eine gemeinsame Vision verfolgen.
„Wo wir hinwollen, wie wir dorthin kommen, welche Werte uns wichtig sind – da waren wir uns einig“, so der Vorsitzende. Besonders hebt er die uneingeschränkte Bereitschaft Schulzes hervor, den eingeschlagenen Weg unabhängig von der Ligazugehörigkeit fortzusetzen: „Kevin hat uns gesagt: ‚Ich bin dabei – egal in welcher Liga.‘ Das ist nicht selbstverständlich.“
Mit der frühzeitigen Verlängerung schafft Lupo Martini Wolfsburg eine wichtige Grundlage für die kommende Saison. Die sportliche Leitung kann nun unabhängig vom Ausgang der laufenden Spielzeit an der Kaderplanung arbeiten.
„Jetzt können wir mit Kevin und Marc in Ruhe an der Kaderplanung arbeiten“, erklärt Lucanto. Die personelle Kontinuität soll dabei helfen, Strukturen zu festigen und langfristige Entwicklungen anzustoßen.
Trotz der strategischen Weichenstellung bleibt die unmittelbare sportliche Zielsetzung unverändert. „Natürlich wollen wir die Klasse halten – dafür werden wir alles geben“, stellt Lucanto klar.
Gleichzeitig betont der Verein, dass auch im Falle eines Abstiegs eine klare Perspektive vorhanden sei: „Wir starten nicht bei Null. Wir haben einen Plan, wir haben ein Team, und wir haben Perspektive.“
Die Vertragsverlängerung ist damit mehr als eine Personalentscheidung – sie ist ein Signal für Kontinuität und Zusammenhalt in einer Phase, in der sportlicher Erfolg keine Selbstverständlichkeit ist.