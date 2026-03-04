Effizienz und Kontrolle: VfL bleibt auf Titelkurs

Blitzstart vor voller Kulisse Vor 14.382 Zuschauern an der Bremer Brücke erwischte die Mannschaft von Timo Schultz einen Auftakt nach Maß. Bereits in der fünften Minute setzte sich Ismail Badjie auf der rechten Seite durch, legte präzise zurück – und Robin Meißner vollendete aus kurzer Distanz zur frühen Führung. Es war ein Treffer, der dem Spiel sofort die Richtung gab. Osnabrück blieb tonangebend. Kai Pröger prüfte Kölns Schlussmann Arne Schulz aus der Distanz, während die Gäste vor allem nach Standardsituationen für Gefahr sorgten. Meiko Sponsel zwang VfL-Keeper Lukas Jonsson nach einer Ecke zu einer starken Parade, mehr ließ die stabile Defensive jedoch nicht zu.

Kopacz setzt den nächsten Nadelstich Mit zunehmender Spieldauer gewann der VfL wieder die Kontrolle über das Tempo. Kurz vor der Pause folgte der zweite Treffer – und der hatte Klasse. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schalteten die Gastgeber schnell um, Robin Fabinski flankte flach in die Mitte, wo David Kopacz per Hacke vollendete (42.). Es war der verdiente Lohn für eine konzentrierte erste Halbzeit. Defensive Souveränität im zweiten Durchgang Nach dem Seitenwechsel verwaltete Osnabrück die Führung mit kühlem Kopf. Die Gastgeber zogen sich situativ zurück, überließen Köln Ballbesitz, ohne dabei die Ordnung zu verlieren. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.