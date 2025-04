Effizienz & Galligkeit: Wegberg und Gladbach lassen nichts anbrennen

Der Blick geht jedoch schon wieder nach vorne. "Wir werden uns jetzt sammeln, haben nächste Woche ein spielfreies Wochenende haben und es nutzen, um die Köpfe freizukriegen. Im Heimspiel gegen Teutonia Weiden wollen wir etwas Zählbares mitzunehmen", so Ochs.

FVE-Trainer Dennis Ochs haderte nach dem Spiel mit der Anfangsphase: „Der Doppelschlag war auf jeden Fall der Knackpunkt. In der ersten Halbzeit hatte Wegberg keine einzige Torchance. Wir haben drei Geschenke verteilt durch drei individuelle Fehler.“ Dennoch lobte er die Moral seiner Mannschaft: „Was gut war, dass die Mannschaft sich nicht hängen gelassen hat. Das Ergebnis war meines Erachtens nach am Ende zwei Tore zu hoch. Aber Wegberg ist nicht unser Maßstab.“

Schon früh legte das Team von Trainer Mike Schmalenberg den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Binnen drei Minuten trafen Pablo Ramm (21.) und Nils Hühne (23.) zur schnellen 2:0-Führung. Beide Tore wurden von Francisco San José vorbereitet. Noch vor der Pause erhöhte erneut Ramm auf 3:0 (44.) – das Spiel war damit früh entschieden. In der 63. Minute machte Ramm seinen Dreierpack perfekt.

Galligkeit entscheidet: Bergisch Gladbach siegt in Hennef mit 3:0

_____________________

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat das Freitagabendspiel der Mittelrheinliga beim FC Hennef 05 mit 3:0 gewonnen. In einer Partie, in der die Hausherren nur phasenweise mithalten konnten, war die Effizienz und defensive Konsequenz der Gäste ausschlaggebend.

Bereits in der 7. Minute nutzte Finn Stromberg einen Eckball von Ardit Mimini zur frühen Führung. Danach hatte Mohamed Dahas die große Möglichkeit zum 2:0, scheiterte aber – und Hennef kam besser ins Spiel. „Wir haben dann das Spiel in die Hand genommen“, analysierte FC-Coach Fatih Özyurt. „In der zwölften Minute schießt Denys Pinchuk aus drei Metern ans leere Tor – Latte. Das war der Knackpunkt.“

Bis zur Halbzeit zeigte Hennef gefälligen Offensivfußball, verpasste aber mehrfach den Ausgleich. Die zweite Halbzeit gehörte dann klar den Gästen: „Da hat uns einfach die Galligkeit gefehlt. Bergisch Gladbach stand defensiv sehr gut und hat alles weggehauen“, so Özyurt.

Özyurt: "Physikalisch eigentlich gar nicht möglich"

Die Entscheidung fiel in der 83. Minute, als Tristan Arndt mit einem spektakulären Treffer zum 2:0 traf. „Von der Grundlinie haut Arndt mit dem rechten Fußlinks oben in den Knick rein. Physikalisch geht das eigentlich gar nicht“, kommentierte Özyurt den Sonntagsschuss. Den Schlusspunkt setzte Jan Ecke nach Vorarbeit von Finn Stromberg in der Nachspielzeit nach einem Konter.

„Wir standen in der Abwehr gut, haben wenig zugelassen und freuen uns, dass wir ohne Gegentor geblieben sind“, bilanzierte Bergisch Gladbachs Co-Trainer Andy Habl kurz und knapp.

Für Hennef war es vor allem ein personeller Rückschlag. „Wir konnten Ansgar Pflüger und Nils Teixeira einfach nicht ersetzen. Besonders Nils hat uns extrem gefehlt“, sagte Özyurt. Sein Fazit: „30 Minuten guter Fußball reichen eben nicht – uns hat heute die Durchschlagskraft und Galligkeit gefehlt.“