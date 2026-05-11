Effizienz schlägt Überlegenheit: Neuenhaus bestraft Weiße Elf

– Foto: Florian Egbers

Mit einem 4:2-Heimsieg hat Borussia Neuenhaus am 27. Spieltag de Bezirksliga Weser-Ems ein Ausrufezeichen gesetzt – und dem VfL Weiße Elf Nordhorn im Saisonendspurt einen empfindlichen Dämpfer verpasst. Während die Gastgeber ihre Möglichkeiten konsequent nutzten, ließ die Weiße Elf reihenweise beste Chancen ungenutzt – und stand am Ende als verdienter Verlierer da.

Dabei sprach vieles zunächst für die Gäste. Über weite Strecken erspielte sich die Mannschaft von Trainer Frank Westerink ein deutliches Chancenplus. „Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt und Neuenhaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten“, bilanzierte Westerink später. Entscheidend sei vor allem die unterschiedliche Effizienz gewesen: „Das machte sich vor allem in der Ausnutzung der Torchancen bemerkbar.“

Zwölf gute Chancen – kein Ertrag Allein die Zahlen verdeutlichen das Problem: In beiden Halbzeiten erspielte sich Nordhorn jeweils sechs gute Möglichkeiten. Doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss, oder Neuenhaus hatte die passenden Antworten parat. „In beiden Halbzeiten hatten wir je sechs gute Chancen, um ein Tor zu erzielen, aber entweder haben wir kläglich vergeben, der starke Jordy Blom vereitelte die Chance oder aber Molendyk, der zweimal auf der Linie rettete, verhinderte ein Tor für uns“, schilderte Westerink. Besonders symptomatisch war eine Szene aus dem ersten Durchgang. Acht Meter vor dem Tor wurde noch einmal quergelegt, anstatt selbst den Abschluss zu suchen – ein Moment, der sinnbildlich für die fehlende Entschlossenheit stand. Statt die eigene Überlegenheit in Tore umzumünzen, ließ die Weiße Elf Neuenhaus im Spiel – und wurde dafür bestraft.