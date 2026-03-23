Effizienz schlägt Übergewicht Wolfsburg unterliegt Bremen trotz spielerischer Vorteile mit 0:1 von red · Heute, 10:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Scharer

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Der VfL Wolfsburg hat im Nordduell gegen den Werder Bremen eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung mit leichten Vorteilen für die Gastgeber setzte sich Bremen am Ende mit 1:0 durch – dank einer einzigen konsequent genutzten Gelegenheit im zweiten Durchgang.

Taktisch geprägt, wenig Durchschlagskraft Beide Mannschaften legten den Fokus zunächst auf defensive Stabilität, wodurch Torchancen lange Zeit Mangelware blieben. Die Gäste setzten vor allem auf Umschaltmomente und kamen früh zu einer Doppelchance, die VfL-Keeper Kamil Grabara stark vereitelte. Auf der anderen Seite näherte sich Wolfsburg durch einen Kopfball von Jonas Wind an, ohne jedoch zwingend zu werden. Kurz vor der Pause bot sich den Hausherren die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit: Nach einer Flanke von Konstantinos Koulierakis setzte Jesper Lindström zum Direktabschluss an, doch Bremens Schlussmann lenkte den Ball spektakulär an die Latte. Es blieb beim torlosen Remis zur Pause.

Ein Moment entscheidet die Partie Nach dem Seitenwechsel übernahm Wolfsburg zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehr Ballbesitz sowie erste Abschlüsse. Doch während die Elf von Dieter Hecking weiterhin nach der nötigen Präzision im letzten Drittel suchte, zeigte sich Bremen eiskalt: Mit der ersten echten Chance der zweiten Hälfte traf Justin Njinmah zur Führung. Ein abgefälschter Abschluss landete über den Pfosten im Netz – für Grabara unhaltbar. In der Schlussphase warf Wolfsburg noch einmal alles nach vorne, doch klare Möglichkeiten blieben aus. Abschlüsse von Lovro Majer und Maximilian Arnold sorgten zwar für Gefahr, führten jedoch nicht zum Ausgleich. Stattdessen schwächten sich die Gastgeber kurz vor Abpfiff selbst: Moritz Jenz sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.