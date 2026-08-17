Effizienz schlägt Dominanz: Anderten feiert 3:2-Heimsieg gegen Garbsen Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Sportfreunde von Benedikt Hitze · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Die Sportfreunde Anderten setzen ihren perfekten Saisonstart fort: Im Topspiel des 2. Spieltags der Bezirksliga bezwangen die Hausherren den TuS Garbsen knapp mit 3:2. Trotz spielerischer Überlegenheit der Gäste erwiesen sich die Sportfreunde als eiskalt vor dem Tor, ehe eine Aufholjagd der Garbsener in der Schlussphase unbelohnt blieb.

Von Beginn an übernahm der TuS Garbsen auf fremdem Platz die Spielkontrolle, erzeugte viel Druck nach vorne und erspielte sich hochkarätige Möglichkeiten – darunter auch ein Pfostentreffer. Die Gastgeber beschränkten sich zunächst auf vereinzelte Nadelstiche, nutzten eine dieser Aktionen in der 37. Minute jedoch zur überraschenden Führung: Nach einer starken Seitenverlagerung zirkelte O. Pastukh den Ball per Schlenzer wunderschön in die lange Ecke. Effiziente Sportfreunde ziehen auf 3:0 davon Auch nach dem Seitenwechsel blieb Garbsen fußballerisch das tonangebende Team, doch Anderten agierte vor dem Tor extrem effizient. In der 70. Minute erhöhte C. Camara auf 2:0, ehe J. Weigold in der 79. Minute mit dem 3:0 scheinbar für die Vorentscheidung sorgte.

Garbsen gab sich jedoch keineswegs auf und blies in den Schlussminuten zur Aufholjagd. E. Opoku Boamah verkürzte in der 84. Minute auf 1:3. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang T. Windhorn noch der 2:3-Anschlusstreffer, doch der Schlusspfiff verhinderte ein näheres Herankommen der Gäste. Faust bilanziert und sendet Genesungswünsche Anderten-Coach Tobias Faust ordnete den Heimerfolg realistisch ein: „Garbsen war über 90 Minuten fußballerisch die bessere Mannschaft, hatte vor allem in der ersten Halbzeit gute Druckphasen und Pfostentreffer. Wir haben aber unsere Chancen konsequent genutzt. Es war nicht unglücklich, weil wir uns gut gewehrt und mutig nach vorne gespielt haben. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit.“