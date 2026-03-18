Effizienz schlägt Chancen: FSG unterliegt Neuenkirchen 2:4

– Foto: FSG Union Meppen /SF Schwefing

Die FSG zeigt über weite Strecken eine starke Leistung, lässt jedoch beste Chancen liegen und wird von eiskalten Gästen aus Neuenkirchen bestraft.

Am vergangenen Samstag kassierte die FSG ihre erste Pflichtspielniederlage seit Mitte Oktober. Gegen den TuS Neuenkirchen stand am Ende ein 2:4 auf der Anzeigetafel, ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt.

Die Gastgeberinnen präsentierten sich über weite Strecken spielbestimmend und überzeugten auf allen Positionen. Dennoch lag die FSG zur Halbzeit mit 0:2 zurück. Zwei vermeidbare Treffer, darunter ein Eigentor, brachten Neuenkirchen in Front.

Chancenplus ohne Ertrag - Neuenkirchen bleibt gnadenlos

Nach dem Seitenwechsel meldete sich die FSG zurück: Annika Backs verkürzte früh auf 1:2 und brachte neuen Schwung ins Offensivspiel. In der Folge erspielten sich die Gastgeberinnen weitere Möglichkeiten, verpassten jedoch den Ausgleich.

Stattdessen nutzte Neuenkirchen eine Ecke zum 1:3 und stellte die Weichen erneut auf Sieg. Auch danach blieb die FSG bemüht und hatte ein Chancenplus, doch die Kaltschnäuzigkeit fehlte weiterhin.

Ein Konter brachte schließlich das 1:4, ehe Eliana Khachab kurz vor Schluss per Kopf nach einer Ecke den 2:4-Endstand markierte.

Fazit: Viel Aufwand, wenig Ertrag

Die FSG schlug sich letztlich selbst: Während Neuenkirchen aus wenigen Chancen vier Tore machte, ließ die FSG zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Die Gegentreffer waren vermeidbar, die Leistung insgesamt jedoch nicht ohne Hoffnung.

Jetzt gilt es, die Partie abzuhaken und an die gute spielerische Leistung anzuknüpfen.