Effizienz schlägt Ballbesitz: Eltern ärgert Leschede

Der SV Eltern hat am Sonntag beim FC 47 Leschede einen viel umjubelten 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Unter den Augen des FuPa-Liveticker-Schreibers Niklas Dambon zeigte das Team von Forsting/Peiffer eine clevere und kämpferisch starke Leistung.

Leschede begann wie erwartet druckvoll und kam früh zu Chancen, scheiterte jedoch immer wieder am glänzend aufgelegten Eltern-Keeper Melvin Willen. Nach gut einer halben Stunde schlug Eltern mit seiner ersten klaren Möglichkeit zu: Hamsa Ibrahim legte den Ball zentral auf Julian Egbers, der aus rund 20 Metern abzog und in der 33. Minute das 0:1 erzielte.

Die Gastgeber antworteten prompt. Nur fünf Minuten später bediente Christian Räkers mit einem langen Ball Pascal Katzy, der sich den Ball stark herunterpflückte und im Eins-gegen-eins cool blieb, der 1:1-Ausgleich (38.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Eiskalte Effizienz bringt Eltern wieder in Front

Nach Wiederbeginn blieb Leschede zunächst tonangebend, doch Eltern nutzte seine nächste Chance eiskalt. In der 57. Minute setzte sich Jannis Schnebeck stark auf der linken Seite durch und legte quer. Janis Schütte lauerte bereits im Zentrum und drückte den Ball ins kurze Eck, 1:2 und sein erstes Saisontor.

Leschede erhöhte nun den Druck, doch die SV-Abwehr hielt stand. Immer wieder konnte das Team Nadelstiche setzen und für Entlastung sorgen.

Hektische Schlussphase mit Platzverweis

In der Schlussphase wurde es turbulent. Zunächst sah Simon Luc in der 55. Minute Gelb, später kassierte auch Luca Lampe (83.) den gelben Karton. Den negativen Höhepunkt aus SV-Sicht setzte jedoch die 88. Minute: Kai-Lukas Telkmann sah wegen Zeitspiels beim Einwurf Gelb-Rot.

Kurz darauf stand das Schiedsrichtergespann erneut im Fokus: Nach einem Foul an Michael Peiffer entschied der Referee zunächst auf Elfmeter, korrigierte sich aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten auf Freistoß. Der brachte jedoch nichts mehr ein.

Nach acht Minuten Nachspielzeit pfiff der Unparteiische schließlich ab, Eltern durfte jubeln.

Fazit

Während Leschede mehr Spielanteile und Chancen hatte, präsentierte sich der SV Eltern eiskalt im Abschluss und verteidigte mit großem Kampfgeist. Dank Toren von Egbers und Schütte entführte der SV Eltern am Ende nicht unverdient drei Punkte aus Leschede.

