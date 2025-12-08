Effizienz schlägt Aufwand – VfL verliert trotz Überlegenheit

Der VfL Osnabrück hat am Samstag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Trotz klarer Feldvorteile und zahlreicher Chancen unterlagen die Lila-Weißen dem SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:1). Ein Distanzschuss von Fatih Kaya entschied eine Partie, in der der VfL vor allem in der ersten Halbzeit das aktivere Team war.

Cheftrainer Timo Schultz veränderte seine Startelf auf drei Positionen: Theo Janotta ersetzte den gelbgesperrten Kapitän Jannik Müller, zudem rückten Frederik Christensen und Fridolin Wagner in die erste Elf. Für die Gäste nahm Ex-Osnabrück-Trainer Daniel Scherning nur eine Änderung vor.

Doch mitten in die Osnabrücker Druckphase fiel die kalte Dusche. Nach einem Abpraller im Mittelfeld zog Fatih Kaya volley aus rund 30 Metern ab – der Ball schlug unhaltbar im rechten Eck ein (33.). Trotz klarer Überlegenheit – 10:3 Torschüsse und eine Zweikampfquote von über 73 Prozent – lag der VfL zur Pause zurück.

Der VfL begann druckvoll und kam früh zu Möglichkeiten. Christensen prüfte nach einem Freistoß Torhüter Noah Brdar (12.), zuvor war ein Kopfball von Robin Fabinski die erste nennenswerte Annäherung. In dieser Phase dominierte Osnabrück das Geschehen und drängte auf die Führung: Robin Meißner scheiterte aus kurzer Distanz, und auch Patrick Kammerbauer zwang Brdar per Kopf zu einer Glanztat (30.).

Viel Einsatz, wenig Ertrag

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Osnabrück spielbestimmend. Lars Kehl verfehlte das Ziel mit einem Distanzschuss (47.), Meißner rutschte wenig später knapp an einer Hereingabe von Christensen vorbei (61.). Wiesbaden lauerte auf Konter und wurde durch Flanken gefährlich: Lukas Jonsson verhinderte in der 62. Minute den möglichen zweiten Treffer, als er vor Moritz Flotho klärte.

In der Schlussphase flachte die Partie ab. Wiesbaden unterband Osnabrücks Angriffsbemühungen mit kleinen Fouls und langen Unterbrechungen. Die größte Gelegenheit vergab Luc Ihorst in der 80. Minute, als er sich über rechts durchsetzte, im Zentrum jedoch keinen Mitspieler fand. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit blieb der VfL torlos.

Trainer Timo Schultz sprach nach Abpfiff von einer „extrem bitteren Niederlage“: „Wir haben viel investiert, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Defensiv war das ordentlich, vorne fehlt uns im Moment die Durchschlagskraft.“

In der Tabelle bleibt der VfL Osnabrück im oberen Drittel, verpasste aber den Anschluss an die Spitzengruppe. Am kommenden Freitag (19:00 Uhr) gastieren die Lila-Weißen beim SSV Ulm. Dort will die Schultz-Elf die Heimpleite wettmachen und ihre Auswärtsstärke erneut unter Beweis stellen.