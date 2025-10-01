Effizienz schlägt Aufwand – Bayer teilt Punkte mit PSV

Bayer Leverkusen hat sich im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen PSV Eindhoven mit einem 1:1-Unentschieden begnügen müssen. Die Werkself war über weite Strecken die klar bessere Mannschaft, ließ aber zu viele Chancen liegen – und wurde dafür eiskalt bestraft.

Von Beginn an setzte Leverkusen die Gäste aus Eindhoven unter Druck. PSV wirkte träge, hatte keinen Zugriff aufs Spiel und kam kaum in die gegnerische Hälfte. Kovář, der Torhüter von PSV, hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel. In der 1. Halbzeit war es nur eine Frage der Zeit, bis der Ball im Netz landete – und so ging Bayer verdient mit 1:0 in Führung.

Zweite Hälfte: PSV mit dem Ausgleich aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig – Leverkusen blieb am Drücker. Doch plötzlich drehte sich das Spiel: Aus einer eher harmlosen Phase heraus erzielte PSV den Ausgleich. Eine seltene Offensivaktion reichte, um die Bayer-Defensive zu überraschen. Der Treffer kam für viele im Stadion wie aus dem Nichts.

Schlussphase: Viel Leverkusen, wenig Ertrag

Leverkusen warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, doch PSV verteidigte clever und profitierte von einem stark aufgelegten Kovář, der mehrfach sicher zupackte – besonders bei einer späten Ecke der Hausherren. Trotz klarer Überlegenheit reichte es für Bayer nicht zum Sieg.

Fazit:

Leverkusen spielte deutlich aktiver, dominierte Ball und Tempo, ließ aber zu viele Chancen ungenutzt. PSV Eindhoven war effizient und hatte mit Torwart Matěj Kovář einen sicheren Rückhalt. Am Ende steht ein Punkt, der sich für Eindhoven wie ein Sieg anfühlen dürfte – und für Bayer wie eine verpasste Gelegenheit.