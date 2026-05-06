"Effizienz" macht den Unterschied - Gifhorn siegt gegen Volkmarode

Trainer Holger Ringe verwies nach der Partie vor allem auf die Belastung der vergangenen Tage: „Das Spiel gegen Kästorf am Donnerstag hat sehr, sehr viele Körner gekostet. Da haben wir sehr, sehr viel Kraft gelassen.“ Besonders die lange Unterzahl habe Spuren hinterlassen: „Da waren natürlich einige Spieler am Sonntag richtig platt.“

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte schlug Volkmarode kurz nach der Pause zu. Nach einer vergebenen Doppelchance erzielte Georg Niehoff das 0:1 für die Gäste (50.). „Das Führungstor war zu dem Zeitpunkt auch verdient“, ordnete Gerstung ein.

Das merkte man dem Tabellenzweiten zunächst auch an. Volkmarode erwischte den besseren Start. „Man hat Gifhorn angemerkt, dass sie noch müde waren und unser Matchplan voll aufgegangen ist“, erklärte Trainer Collin Gerstung. Seine Mannschaft habe die Anfangsphase kontrolliert und sei „gefährlicher und griffiger“ gewesen. Zwar hatte Gifhorn mehr Ballbesitz, doch die Gäste kamen immer wieder gefährlich vors Tor. „Wir hatten zwei, drei Situationen, die wir nicht sauber zu Ende spielen“, sagte Gerstung rückblickend.

Führung hatte nur kurz Bestand

Gifhorn antwortete jedoch schnell. Nur wenige Minuten später fiel der Ausgleich nach einer Standardsituation (54.). Til Steding war der Torschütze. Gerstung sprach dabei von einer „unglücklichen Situation“ seines Torhüters, der zuvor mehrfach stark gehalten habe. Mit zunehmender Spielzeit investierte der MTV mehr. „In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Gifhorn ein bisschen mehr investiert hat und besser ins Spiel kam“, sagte der Volkmaroder Coach.

Ringe lobte vor allem die Mentalität seiner Mannschaft. „Ich muss da ein riesen Kompliment machen, dass die Jungs, nachdem wir in Rückstand geraten sind, den Schalter nochmal umgelegt haben, alles reingehauen haben und das Spiel gedreht haben.“ Besonders Marvin Luczkiewicz hob der Trainer hervor: „Der hat ein klasse Spiel gemacht, die Mannschaft geführt und uns in die richtige Richtung gebracht.“

In der Schlussphase drehte Gifhorn die Partie endgültig. Til Steding traf nach einem weiteren Standard zum 2:1 (76.), ehe Simone De Gaetani mit einem Distanzschuss alles klar machte (85.). Gerstung sprach dabei von einem „Sonntagsschuss aus 18, 19 Metern, der mit dem Innenpfosten reingeht.“

Trotz der Niederlage zog Volkmarode auch Positives aus dem Auftritt. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da“, sagte Gerstung. Der Unterschied sei letztlich die Effizienz gewesen: „Das unterscheidet eben, warum wir unten stehen und Gifhorn oben.“ Volkmarode holte nur einen Punkt aus vier Partien und steht nun vier Punkte unterm Strich.

Gifhorn bleibt derweil weiter mitten im Aufstiegsrennen. „Wir sind weiterhin oben dran, ein Punkt hinter Vorsfelde“, erklärte Ringe. Mit Blick auf das kommende Wochenende kündigte er bereits an: „Wir werden die Woche sehr dosiert trainieren, um wieder Frische zu bekommen.“

Dann geht es für den Aufsteiger zum Auswärtsspiel gegen Vahdet. Zwei Tage später hat Vorsfelde das schwierige Spiel in Kästorf vor der Brust.