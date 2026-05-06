Effizienz entscheidet: Vacha unterliegt Eichsfeld knapp mit 1:2

B-Junioren Verbandsliga
Die B1 der SG VfB 1919 Vacha musste am gestrigen Spieltag eine unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Eichsfeld hinnehmen.
Dabei erwischte die Mannschaft einen optimalen Start in die Partie: Bereits in der 8. Minute brachte Jacob Schwierske die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der Folge präsentierte sich Vacha spielerisch auf Augenhöhe und erspielte sich weitere Möglichkeiten, verpasste es jedoch, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen kamen die Gäste in der 25. Minute mit ihrer ersten nennenswerten Chance zum 1:1-Ausgleich.
Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Letztlich zeigte sich der 1. FC Eichsfeld jedoch effizienter und nutzte eine Gelegenheit in der 52. Minute zur 2:1-Führung, die gleichzeitig den Endstand bedeutete.
Erschwerend kam hinzu, dass der SG VfB 1919 Vacha verletzungs- und sperrbedingt wichtige Spieler fehlten, die in einer engen Partie den Unterschied hätten ausmachen können.
Trotz der Niederlage kann die Mannschaft auf eine insgesamt ordentliche Leistung zurückblicken, auf der sich in den kommenden Spielen der Verbandsliga aufbauen lässt.