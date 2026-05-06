Effizienz entscheidet: Vacha unterliegt Eichsfeld knapp mit 1:2

Die B1 der SG VfB 1919 Vacha musste am gestrigen Spieltag eine unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Eichsfeld hinnehmen.

Dabei erwischte die Mannschaft einen optimalen Start in die Partie: Bereits in der 8. Minute brachte Jacob Schwierske die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der Folge präsentierte sich Vacha spielerisch auf Augenhöhe und erspielte sich weitere Möglichkeiten, verpasste es jedoch, den Vorsprung auszubauen. Stattdessen kamen die Gäste in der 25. Minute mit ihrer ersten nennenswerten Chance zum 1:1-Ausgleich.