Effizienz entscheidet gegen den VfL Wolfsburg unterliegt Borussia Dortmund trotz starker zweiter Halbzeit mit 1:2 von red · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Shams Amini

Der VfL Wolfsburg hat sich für eine engagierte Leistung nicht belohnt. Am 21. Bundesliga-Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer ihr Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 (0:1). Nach dem Ausgleich kurz nach der Pause drängten die Wölfe lange auf die Führung, ehe ein später Treffer der Gäste die Partie vor 28.917 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen Arena entschied.

Viele Wechsel, mutiger Ansatz Personell trat der VfL stark verändert an. Mehrere Ausfälle sowie Sperren zwangen Bauer zu insgesamt sechs Änderungen in der Startelf. Mit Jeanuel Belocian und Kento Shiogai standen zwei Neuzugänge erstmals von Beginn an auf dem Platz. Trotz der Umstellungen präsentierte sich Wolfsburg von Beginn an organisiert und suchte mutig den Weg nach vorne. Dortmund übernahm zunächst mehr Spielanteile, fand jedoch kaum Räume gegen kompakt verteidigende Gastgeber. Wolfsburg setzte immer wieder offensive Nadelstiche, verpasste es aber, klare Chancen konsequent zu nutzen. Mit zunehmender Dauer erhöhte der BVB den Druck – vor allem nach ruhenden Bällen. Eine Ecke brachte schließlich die Führung der Gäste: Julian Brandt setzte sich im Strafraum durch und köpfte zum 0:1 ein (38.). Der VfL rettete den knappen Rückstand in die Pause.

Wolfsburg dreht auf Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Wolfsburg kam mit hoher Intensität aus der Kabine und belohnte sich früh. Nach einem Freistoß von Maximilian Arnold stieg Konstantinos Koulierakis am höchsten und stellte auf 1:1 (52.). Der Ausgleich wirkte wie ein Befreiungsschlag. In der Folge bestimmte der VfL die Partie. Die Wölfe erspielten sich Chancen im Minutentakt, trafen durch Lovro Majer die Latte und scheiterten mehrfach am Dortmunder Torhüter Gregor Kobel. Alles deutete auf den Führungstreffer der Hausherren hin.