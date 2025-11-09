Effizienz entscheidet: ESV 2:0 siegt bei Kronshagen

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm der ESV zunehmend die Kontrolle. In der 36. Minute erzielte Julian Zülsdorff nach einer präzisen Flanke von Henrik Stoeterau das 1:0. Der Innenverteidiger und Kapitän der Hafenstädter traf damit zum zweiten Mal in dieser Spielzeit.

TSV-Trainer Coskun Yamak analysierte: „Wir hatten gleich zu Beginn eine sehr gute Chance durch Kristof Koop, die wir leider nicht nutzen konnten. Danach machte der ESV aus einer Flanke das 1:0 – vermeidbar, aber sie nutzten ihre Chancen eiskalt.“



Auch ESV-Trainer Haberlag sah den Treffer als Wendepunkt und lobte seinen Torwart Till Suhr, der das 0:0 bei der Kronshagener Großchance festhielt: „Das 1:0 war schon die halbe Miete. Danach hatten wir mehr Sicherheit und konnten unser Spiel durchziehen.“

Ömer Dagtekin macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel blieb der ESV dominant. In der 64. Minute erzielte Ömer Dagtekin mit einer starken Einzelaktion das 2:0. Übrigens sein sechstes Tor im neunten Einsatz. Kurz darauf brachte Haberlag Nils Woelki und Paul Richter für Dagtekin und Lukas Marcel Witte, um frische Impulse zu setzen.



Haberlag: „Wir standen danach sehr sicher, haben kollektiv verteidigt und unsere Chancen effektiv genutzt. Gegen einen unangenehmen Gegner wie Kronshagen war das heute ein verdientes Ergebnis.“

Kronshagen kämpft, kommt aber nicht durch

Der TSV Kronshagen konnte sich offensiv kaum durchsetzen. Coskun Yamak sagte: „Wir haben zwei Fehler gemacht, die der ESV eiskalt ausgenutzt hat. Darauf müssen wir nächste Woche besser reagieren.“

ESV weiter in Topform

Mit dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage zeigt der Eckernförder SV seine beeindruckende Konstanz. Die Mannschaft weiß inzwischen genau, wie sie ihre Stärken auf den Platz bringt – effiziente Defensive, schnelle Abschlüsse und clevere Standards.

Fazit

Der Eckernförder SV präsentierte sich abgezockt und effizient, während Kronshagen trotz engagierter Leistung an der Chancenverwertung scheiterte. Die Gäste nutzten die wenigen Fehler des Gegners konsequent aus und blieben defensiv stabil. Ein verdienter Sieg für den ESV, der seine starke Serie fortsetzt.

TSV Kronshagen: Bock – Wethgrube, Kallenbach (67. Nickel), Hencke, Siebenhüner, Morawe (77. Sylla) – Jess, Cumur (89. Deutner), Hamze (64. Huchzermeier), Koop (64. Franke) – Reikat.

Trainer: Coskun Yamak.

Eckernförder SV: Suhr – Bamler, Andreas, Knittel, Zülsdorff, Röschmann (76. Wolf) – Justen – Stöterau, Witte (64. Richter) – Apitz (73. Clausen), Dagtekin (64. Wölki).

Trainer: Maik Haberlag.

SR: Laurin Niemann (TSV Lensahn).

Ass.: Moritz Meier, Rene Welte.

Z.: 70.

Tore: 0:1 Julian Zülsdorff (36.), 0:2 Ömer Dagtekin (64.).