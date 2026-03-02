Effizienz entscheidet: Empor unterliegt in Elgersburg zu deutlich

Der FC Empor Weimar 06 musste sich beim TSV 1880 Elgersburg zwar deutlich mit 5:1 geschlagen geben, doch das Ergebnis fiel insgesamt zu hoch aus. Der Gastgeber hatte phasenweise spielerisch ein leichtes Oberwasser, dennoch hielten wir insgesamt gut dagegen und gestalteten die Partie lange offen. Der entscheidende Unterschied lag in der Chancenverwertung. Während Elgersburg seine Möglichkeiten konsequent nutzte, blieben wir vor dem Tor zu ineffektiv und konnten unsere Torchancen nicht in Treffer ummünzen. So spiegelte das Endergebnis nicht vollständig den Spielverlauf wider, sondern vor allem die größere Effizienz des TSV 1880 Elgersburg vor dem Tor.