Effizienz entscheidet Duell: Grasdorf setzt sich gegen Bemerode durch Grasdorf feiert nächsten Sieg von Benedikt Hitze · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser

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Der SV Germania Grasdorf untermauert seine Frühform und sichert sich am 2. Spieltag der einen 3:1-Heimerfolg gegen den TSV Bemerode. Trotz einer ansprechenden Vorstellung und des zwischenzeitlichen Ausgleichs belohnte sich die Gastmannschaft nicht für ihren Aufwand, während die Hausherren ihre Offensivqualität eiskalt ausnutzten.

Schnelle Antwort nach frühem Rückschlag Die Partie begann gewohnt schwungvoll: Bereits in der 7. Spielminute markierte J. Voßmeyer die frühe 1:0-Führung für Germania Grasdorf. Der TSV Bemerode zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und schlug postwendend zurück. Nur vier Minuten später besorgte H. Alabas den verdienten 1:1-Ausgleich (11.). In der Folge entwickelte sich eine weitgehend offene Begegnung, in der Grasdorf kurz vor dem Pausenpfiff erneut den entscheidenden Nadelstich setzte: M. Halstenberg traf in der 42. Minute zur 2:1-Halbzeitführung für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel sorgte N. Brünger mit dem 3:1 in der 57. Minute für den Endstand.

Bemerode hadert mit der Chancenverwertung Trozt des klaren Ergebnisses zog TSV-Trainer Jonny Rötting ein differenziertes Fazit nach dem Schlusspfiff: „Es war insgesamt ein recht ausgeglichenes Spiel. Grasdorf hat gerade offensiv natürlich viel Qualität, was nicht immer leicht zu verteidigen ist. Nach dem frühen Gegentor sind wir stark zurückgekommen und konnten schnell ausgleichen.“ Als Hauptursache für die Niederlage machte Jonny Rötting die fehlende Durchschlagskraft und mangelnde Präzision im Angriffsdrittel aus: „Danach hatten wir leider im letzten Drittel zu viele Ballverluste, um nachhaltig gefährlich zu werden. Trotzdem hatten wir mehrere hochkarätige Torchancen, die wir leider nicht verwerten konnten. So gehen wir am Ende verdient als Verlierer vom Platz, auch wenn es insgesamt eine ordentliche Leistung war.“