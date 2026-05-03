Effizienz entscheidet das Verfolgerduell

– Foto: Horst Vogler

Trotz spielerischer Vorteile des SC Spelle-Venhaus setzt sich der SV Wilhelmshaven im direkten Duell durch. Zwei Treffer nach der Pause sichern dem Gastgeber wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel.

Mit nun 47 Punkten aus 27 Spielen baut Wilhelmshaven seinen Vorsprung auf Spelle-Venhaus (42 Punkte, Rang sieben) weiter aus und behauptet sich im oberen Tabellenbereich.

Der SV Wilhelmshaven hat am 28. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den SC Spelle-Venhaus setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und festigte damit Platz vier. Die Gäste aus dem Emsland verpassten es hingegen, ihre spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen.

Spelle mit Vorteilen – Wilhelmshaven ohne Durchschlagskraft

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen. Spelle-Venhaus hatte mehr Ballbesitz, agierte zwischen den Strafräumen kontrolliert und erspielte sich die klareren Torchancen. Vor allem in der Anfangsphase kam die Mannschaft mehrfach gefährlich vor das Tor, blieb jedoch im Abschluss unpräzise.

Die beste Möglichkeit ergab sich kurz vor der Pause, als ein Angriff über mehrere Stationen knapp am Tor vorbeiging. Wilhelmshaven blieb offensiv zunächst zurückhaltend und kam lediglich zu vereinzelten Abschlüssen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeit.

Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild in der Effektivität. Wilhelmshaven nutzte seine erste klare Gelegenheit konsequent: Ein langer Ball rutschte durch die Abwehr, Yesua Motango blieb frei vor dem Tor ruhig und erzielte in der 49. Minute die Führung.

Spelle-Venhaus reagierte mit weiteren Offensivaktionen, ließ jedoch erneut mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. Chancen durch Popov, Lenz oder Dosquet blieben ohne Ertrag, auch weil Wilhelmshavens Torhüter mehrfach eingreifen konnte.

In der 78. Minute sorgte Valeriu Gaiu schließlich für die Entscheidung. Mit einem präzisen Distanzschuss aus rund 16 Metern traf er in den Torwinkel zum 2:0.

Mit dem Sieg bestätigt der SV Wilhelmshaven seine Position in der oberen Tabellenhälfte und bleibt mit 47 Punkten Vierter hinter den Spitzenteams der Liga. Der Abstand zu den Verfolgern wächst, während der Blick weiterhin nach oben gerichtet bleibt.

Der SC Spelle-Venhaus hingegen bleibt bei 42 Punkten und rutscht auf Rang sieben ab. Trotz spielerischer Vorteile und eines klaren Chancenplus steht am Ende eine Niederlage, die vor allem auf mangelnde Chancenverwertung zurückzuführen ist.

Vor rund 200 Zuschauern zeigte sich damit ein bekanntes Muster: Die effizientere Mannschaft setzte sich durch – und das war an diesem Tag der SV Wilhelmshaven.