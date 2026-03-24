Effizienz entscheidet: Bunnen schlägt Ahlerstedt knapp

– Foto: Felix Schlikis

In einer chancenarmen Partie setzt sich Bunnen dank besserer Chancenverwertung durch. Die Gäste haben mehr Ballbesitz, bleiben offensiv jedoch zu harmlos.

Der DJK-SV Bunnen hat sich in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf drei wichtige Punkte gesichert. In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung entschieden wenige, aber klare Offensivaktionen die Partie zugunsten der Gastgeberinnen.

„Am Sonntag konnten wir an die guten Leistungen der letzten zwei Wochen anknüpfen und aufgrund der zwar wenigen, aber dafür klareren Chancen drei Punkte einfahren“, erklärte Bunnens Trainer Sascha Anneken nach der Partie. Tatsächlich blieb das Spiel über weite Strecken arm an Höhepunkten, wobei Bunnen seine Möglichkeiten konsequenter nutzte.

Die Gäste aus Ahlerstedt/Ottendorf hatten zwar mehr Spielanteile, taten sich jedoch schwer, daraus zwingende Torchancen zu kreieren. Bunnen hingegen verteidigte diszipliniert und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. „Defensiv haben wir es geschafft, den Gegner über 90 Minuten von unserem Tor fernzuhalten. Offensiv war es jetzt nicht das Feuerwerk, aber die Chancen, die wir hatten, waren dann schon so gut, dass die drei Punkte auch nicht ganz unverdient waren“, so Anneken weiter.

Das entscheidende Tor fiel in der 77. Minute durch Maike Müsegaes, die eine der wenigen klaren Gelegenheiten nutzte. In der Schlussphase verwaltete Bunnen den Vorsprung souverän und ließ keine nennenswerten Ausgleichschancen mehr zu.

Durch den Sieg festigt Bunnen seinen Platz im oberen Tabellendrittel, während der SV Ahlerstedt/Ottendorf nach einer engagierten, aber offensiv zu ungefährlichen Leistung ohne Punkte bleibt.