Effizientes Lengefeld siegt bei ideenloser KSG

In dieser vorgezogenen Partie des 20. Spieltags musste KSG-Trainer Timo Fischer mit Heller (Urlaub), Koch, Kavalier, H. Hollo (alle private Gründe) sowie Kapitän Gängel (verletzt) auf fünf Spieler verzichten, die in der Vorwoche gegen Kelbra II im Einsatz waren, zudem saß Schendzielorz auf der Bank. Dafür begannen der reaktivierte Möller im Tor, die letzte Woche fehlenden Hoffmann, Peukert und Mieth sowie R. Herbst. Die Gäste hatten ebenfalls große Personalsorgen und reisten nur mit elf Spielern an.

Nach der bisher schwächsten Saisonleistung musste sich die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg gegen die SG Lengefeld/Gonnatal II mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und diese an sich vorbeiziehen lassen.

Im Angriff fehlte fast das ganze Spiel das nötige Durchsetzungsvermögen, zudem kamen aus dem Mittelfeld, bei dem sich etwa Carl und R. Herbst in unnötigen Zweikämpfen aufrieben und oft zu spät vom Ball trennten, kaum Impulse. Die Gäste-Abwehr hatte nur wenig Mühe, die ideenlosen Angriffsversuche abzuwehren. Und als die KSG nach gut 20 Minuten besser ins Spiel fand und durch Hedig eine erste Großchance vergab, schlugen die Lengefelder zu.

Auf dem durch den Kälteeinbruch teils gefrorenen, harten Platz entwickelte sich von Beginn an ein zerfahrenes Spiel. Kampf und Krampf bestimmten die Szenerie, wobei sich die Gäste zunächst zurückzogen und auf Konter lauerten. Die KSG konnte dagegen nie an die guten zweite Halbzeit aus Kelbra anknüpfen. Zahlreiche Fehler bei der Ballan- und Mitnahme, versprungene Bälle und Fehlpässe ließen keinen Spielfluss aufkommen.

Gleich der erste wirkliche Abschluss brachte das 0:1 durch Schulter, als die Hausherren einen Eckball nicht richtig geklärt bekamen - Keeper Möller sah den Ball zu spät und konnte ihn nicht mehr abwehren (29.). Erst jetzt wachte die KSG etwas auf und agierte zielstrebiger. Konnte der gute Keeper Hund einen Kopfball von Hedig noch abwehren (31.) war er gegen Mieths platzierten Schuss nach Vorlage von Große machtlos (37.). Trotz aller Bemühungen auf Seiten der KSG blieb es zur Pause beim 1:1.

Nach dem Wechsel schien die KSG den Schwung mitzunehmen und sich am gegnerischen Strafraum festzusetzen, doch dieser ebbte ab, als R. Herbst sich nach einem Einwurf im Zweikampf mit Schulter ungeschickt anstellte - dieser zog allein aufs Tor und ließ dem KSG-Keeper keine Chance (51.). In der Folge setzten sich die Gastgeber zwar permanent in der gegnerischen Hälfte fest, Torchancen blieben dennoch Mangelware. Was auch daran lag, das immer die falsche Entscheidung getroffen wurde: Wenn ein Pass angebracht gewesen wäre, folgte ein (meist schwacher) Abschluss (Scheffel, van Veen), wenn ein Schuss angebracht gewesen wäre, ein (noch schwächerer) Pass.

Dennoch kam die KSG noch zu einigen Chancen, doch verzog Hedig den Ball nach Flanke von Mieth knapp, während letzterer nur den Pfosten traf. Der eingewechselte L. Hollo sorgt kurzzeitig für Belebung, doch fanden seine Pässe und Flanken keine Abnehmer. Je länger das Spiel dauerte, desto einfallsloser und schwächer wurden die Angriffsbemühungen der KSG, die Gäste hatten kaum Mühe, diese zu stoppen. Bezeichnend: Keeper Hund musste nur einen Ball halten. Die einzigen klaren Chancen in der Schlussphase hatte Y. Herbst nach Ecken mit zwei Kopfbällen.

So blieb es am Ende wie im Vorjahr beim 1:2 aus KSG-Sicht, die damit die dritte Niederlage in Folge kassierte und auf den siebten Tabellenplatz überwintert. Die SG Lengefeld/Gonnatal II schiebt sich mit dem Erfolg auf den sechsten Tabellenplatz.