Effizientes Jena besiegt mutigen ZFC Meuselwitz

Nach gut einer Stunde, in einer Phase, in der die Leopold-Elf selbst drängte, schlugen die Gäste erneut zu. Ein perfekt ausgespielter Angriff führte durch Manasse Eshele zum 0:2. Trotz unermüdlichem Einsatz gelang den Hausherren kein Treffer mehr. In der Schlussphase setzte Jena mit einem Konter durch Emeka Oduah den Schlusspunkt zum 0:3 und nahm die drei Punkte mit nach Hause.

Vor 1.621 Zuschauern, darunter viele lautstarke Gästefans, entwickelte sich ein intensives kleines Thüringenderby. Während Jena auf den Rängen dominierte, hatte der ZFC auf dem Platz zunächst die besseren Szenen. Eric Stiller traf in der 7. Minute nach schönem Zuspiel das Außennetz. Die Gäste suchten immer wieder Stürmer Manasse Eshele, der in der 15. Minute nach einer Ecke die Latte traf. Anschließend eroberte die Leopold-Elf mehrfach den Ball und setzte einige offensive Akzente. Wieder war es Stiller, der dabei auffiel, ehe er nach 34 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste – für ihn kam Califo Baldé, der seine Sache ebenfalls ordentlich machte. Kurz vor der Pause bot sich dem ZFC die große Chance zur Führung: Kapitän René Eckardt zog aus spitzem Winkel ab, doch Jenas Keeper Marius Liesegang rettete mit einer starken Parade. Fast im Gegenzug dann der Schock: Nach einem Freistoß landete der Ball über Umwege bei Hessel, der über den Innenpfosten zum 0:1 traf (45+1). Ein äußerst unglücklicher Zeitpunkt für die Ostthüringer.

Nach dem Seitenwechsel drängte Jena zunächst auf die Vorentscheidung, doch die Gastgeber hielten dagegen. In der 51. Minute bot sich die Riesenchance zum Ausgleich: Nach einem Schuss von David Pfeil versuchte Hendrik Wurr den Abpraller über die Linie zu drücken, doch erneut parierte Liesegang stark. In der 63. Minute konterte Jena dann perfekt und erhöhte durch Eshele auf 0:2. Der ZFC gab sich nicht auf und kämpfte bis zum Schluss, doch in der 88. Minute entschied Oduah mit dem 0:3 endgültig die Partie.

Fazit: Der ZFC Meuselwitz zeigte eine engagierte Leistung, belohnte sich aber nicht für den hohen Aufwand. Die Gäste aus Jena überzeugten vor allem durch Effizienz und ließen defensiv kaum etwas zu. Nun gilt es für die Leopold-Elf, am kommenden Wochenende gegen Greifswald wieder zu punkten.

STIMMEN ZUM SPIEL

Volkan Uluc (FC Carl Zeiss Jena): „Die erste halbe Stunde war hart, bis wir ins Spiel gefunden haben. Danach haben wir ruhiger agiert und vor der Pause das wichtige Führungstor erzielt. In Meuselwitz geht es nicht um Schönheit, sondern um Ergebnisse – und mit drei Punkten und ohne Gegentor sind wir zufrieden. Ein Dank geht an unsere Fans, die uns zahlreich unterstützt haben.“

Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Wir waren lange gut im Spiel, haben Jena unter Druck gesetzt und Chancen erarbeitet. Dann geraten wir zu einem extrem bitteren Zeitpunkt in Rückstand. In der zweiten Halbzeit müssen wir den Ausgleich nach einem Standard machen, doch Jena nutzt seine Möglichkeiten eiskalt. Uns fehlt momentan die letzte Idee im Abschluss, aber wenn die Mannschaft weiter so investiert, werden wir uns bald belohnen.“