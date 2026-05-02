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Spielbericht
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Effizientes Baden schlägt Dietikon mit 0:2
Viel Ballbesitz, wenig Ertrag: Die Limmattaler finden kein Mittel gegen effiziente Badener.
von Lucas Lucchinetti · Heute, 19:56 Uhr · 0 Leser
Der FC Dietikon zeigt im Heimspiel gegen den FC Baden phasenweise eine ansprechende Leistung und hat mehr Ballbesitz, bleibt im letzten Drittel jedoch zu wenig zwingend. Die Gäste aus Baden nutzen ihre Chancen konsequent, gehen früh in Führung und entscheiden die Partie mit einem zweiten Treffer vor der Pause. Am Ende steht eine verdiente 0:2-Niederlage für die Limmattaler.
Der FC Dietikon musste sich im Heimspiel gegen den FC Baden mit 0:2 geschlagen geben – ein Resultat, das den Spielverlauf letztlich widerspiegelt, auch wenn die Limmattaler über weite Strecken mehr Ballbesitz verzeichneten.
Die Partie begann denkbar ungünstig für das Heimteam: Bereits in der 9. Minute brachte Alessandro Barletta die Gäste per Foulpenalty in Führung. Ein früher Nackenschlag für die Dietiker, die sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen liessen. In der Folge übernahmen die Limmattaler zunehmend die Spielkontrolle, liessen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und suchten insbesondere über die Aussenbahnen den Weg nach vorne. Auffällig auf Seiten des FCD waren dabei vor allem Rosolen und Freddy M’Biye, die mit viel Laufbereitschaft immer wieder Akzente setzten und versuchten, die kompakte Defensive der Gäste zu knacken. Doch trotz gefälligem Kombinationsspiel fehlte im letzten Drittel die nötige Präzision und Durchschlagskraft. Zwingende Torchancen blieben Mangelware.
Ganz anders der FC Baden: Die Aargauer agierten effizient und zielstrebig. Immer wieder suchten sie nach Ballgewinnen schnell den Weg in die Tiefe – und wurden kurz vor der Pause erneut belohnt. In der 39. Minute war es Ensar Huruglica, der einen sauber ausgespielten Konter über die linke Seite nach einer sehenswerten Ballstafette zum 0:2 abschloss.
Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Dietikon hatte mehr vom Spiel, bemühte sich um Struktur und Kontrolle, fand jedoch kaum Mittel, um die gut organisierte Defensive der Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Baden hingegen blieb bei seinen Umschaltmomenten gefährlich und verwaltete die Führung abgeklärt.
In der Schlussphase versuchten die Limmattaler nochmals, Druck aufzubauen, doch es fehlte weiterhin an klaren Abschlüssen. Die Gäste aus Baden verteidigten diszipliniert und liessen nichts mehr anbrennen. So bleibt für den FC Dietikon eine bittere Niederlage: Während die Limmattaler spielerisch durchaus überzeugten, war der FC Baden in den entscheidenden Momenten konsequenter – und sicherte sich dank Effizienz einen verdienten Auswärtssieg.