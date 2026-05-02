Effizientes Baden schlägt Dietikon mit 0:2

Der FC Dietikon musste sich im Heimspiel gegen den FC Baden mit 0:2 geschlagen geben – ein Resultat, das den Spielverlauf letztlich widerspiegelt, auch wenn die Limmattaler über weite Strecken mehr Ballbesitz verzeichneten.

Die Partie begann denkbar ungünstig für das Heimteam: Bereits in der 9. Minute brachte Alessandro Barletta die Gäste per Foulpenalty in Führung. Ein früher Nackenschlag für die Dietiker, die sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen liessen. In der Folge übernahmen die Limmattaler zunehmend die Spielkontrolle, liessen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und suchten insbesondere über die Aussenbahnen den Weg nach vorne. Auffällig auf Seiten des FCD waren dabei vor allem Rosolen und Freddy M’Biye, die mit viel Laufbereitschaft immer wieder Akzente setzten und versuchten, die kompakte Defensive der Gäste zu knacken. Doch trotz gefälligem Kombinationsspiel fehlte im letzten Drittel die nötige Präzision und Durchschlagskraft. Zwingende Torchancen blieben Mangelware.