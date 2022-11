Effizientere Murger düpieren den FC Wallbach im Spitzenderby

Das Spitzenfeld in der Kreisliga A Ost ist noch ein Stück enger zusammengerückt. Denn sowohl der SV Blau-Weiß Murg als auch der FC Schlüchttal feierten am Wochenende Heimsiege und verkürzten den Abstand zum ersten Platz auf vier Punkte.

Murg feierte im Derby gegen den FC Wallbach einen 5:1-Erfolg. „Das Ergebnis ist sehr deutlich, aber es spiegelt den Spielverlauf nicht wider, Wallbach hat das Spiel bestimmt“, fand Spielertrainer Alija Kapidzija, und Gästecoach Dirk Tegethoff sekundierte: „Über neunzig Minuten haben wir das Spiel bestimmt – hört sich blöd an bei einer 1:5-Niederlage, aber wer das Spiel gesehen hat, hat erkannt, dass wir die Akzente gesetzt haben.“ Ausschlaggebend war die größere Effizienz der Gastgeber vor dem Tor.

Bereits in der siebten Minute ging die Heimelf in Führung. Kapidzija bezeichnete die Aktion als „unseren besten Angriff“; über die Stationen Jason Cerimi und Alija Kapidzija fand der Ball den Weg zu Francesco Lo Presti, der mit einem satten Schuss das 1:0 erzielte. „Für Wallbach stand der Torwarttrainer im Tor, daher wollten wir es oft mit Schüssen aus der zweiten Reihe versuchen“, kommentierte Kapidzija den 18-Meter-Treffer. Auch am nächsten Tor war Lo Presti beteiligt, denn an ihm wurde der Elfmeter verschuldet, den Cerimi zum 2:0 verwandelte. In der zweiten Halbzeit gelang Dominik Bitzenhofer der Anschlusstreffer für die Gäste, aber in der Schlussphase sorgte Murgs Kapitän Gökalp Uyar mit einem lupenreinen Hattrick für den Endstand.

„Murg hat es clever gemacht“, fand Tegethoff. „Sie haben sicher in der Defensive gestanden, und wir haben uns Fehler erlaubt, die sie konsequent bestraft haben.“ Kapidzija räumte ein, dass der Sieg etwas zu hoch ausfiel, wies aber auf die Wegmarke im Aufstiegsrennen hin: „Wir haben nun alle Mitkonkurrenten geschlagen – die spielen nun nur noch untereinander.“ Daraus hofft Murg Kapital zu schlagen.

