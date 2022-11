Effizienter VfL siegt im OWL-Derby Landesliga: Theesen schlägt den SC Herford klar mit 4:1.

Engin Acar zeigte ein strahlendes Lächeln. Der Trainer des VfL Theesen war bestens gelaunt nach dem 4:1 (3:0)-Erfolg seiner Mannschaft im OWL-Derby gegen den SC Herford. Von Beginn an war Theesen das wachere und zielstrebigere Team. Der VfL zeigte guten Kombinationsfußball und die nötige kämpferische Einstellung. Da wunderte es niemanden im Biekra-Sportpark, dass die Hausherren nach 16 Minuten verdient in Führung gingen. Iven Sielemann stand völlig frei vor dem Herforder Tor, bekam den Ball von der rechten Seite und musste nur noch einschieben.

Ein kleines Lebenszeichen von den Kickern aus der Nachbarschaft setzte Julien Mädler, der die Latte traf (18.). Mehr zeigten die Herford im ersten Durchgang nicht. Aber der VfL Theesen hatte noch lange nicht genug. Immer wieder setzte der VfL die Herforder Defensive unter Druck. Das zweite Tor lag in der Luft. Lenn Diekwisch bekam 18 Meter zentral vor dem Tor den Ball vor die Füße, schoss – Latte. Doch der Abpraller vom Aluminium landete genau bei Kalo Önen. Der fackelte nicht lange, traf das Spielgerät perfekt und versenkte es im Knick – 2:0 (40.). Nur zwei Minuten später das nächste Theesener Tor. Eine Ecke von Önen verwandelte Alessio Giorgio zum verdienten 3:0 (42.).



„Wir haben nach langer Zeit mal wieder 3:0 zur Halbzeit geführt. Das ist gut, gerade auch wenn man bedenkt, dass uns das Pokalspiel von Donnerstag noch in den Knochen steckt“, sagte Theesens Trainer Engin Acar. In der zweiten Halbzeit kam Herford durch einen Elfmeter zum 1:3 (66.), doch Lenn Diekwisch stellte den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1-Endstand (80.). „Insgesamt waren wir gut und effektiv“, sagte Acar.