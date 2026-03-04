Effizienter VfL Bochum schlägt die SSVg Velbert im Kellerduell

Der VfL Bochum siegt im Kellerduell gegen die SSVg Velbert – Foto: Patrik Otte

Regionalliga West: Das Nachholspiel des Kellerduells zwischen dem VfL Bochum II und der SSVg Velbert endete in einem 3:2-Erfolg für die Bochumer. Dabei hatten die Velberter die erste und letzte Großchance der Partie, die jedoch jeweils ungenutzt blieben. Die Bochumer verabschiedeten sich durch den Dreier von den direkten Abstiegsplätzen - Die SSVg bleibt das Tabellenschlusslicht.

Daraufhin mussten die Hausherren ein erstes Mal wechseln. Nachdem Max Wiese einen Ball aus kürzester Distanz ins Gesicht bekommen hatte, wurde er durch Nicolas Westerhoff ersetzt. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung wurde Westerhoff von Hilger per Hacke geschickt und schob den Ball ins lange Eck zum 1:2-Ausgleich ein. In der Folgezeit fand das Geschehen überwiegend fernab der Gefahrenzonen statt.

Die erste Chance des Spiels gehörte den Gästen, doch Artur Golubytskij scheiterte am VfL-Torwart Hugo Rölleke (2.). Die Velberter starteten gut in die Partie. In der zehnten Minute war es dann allerdings auf der Gegenseite Louis Köster, der den Ball nach einer Abwehraktion der Velberter Defensive per Dropkick im Tor unterbrachte (10.). Ausgangspunkt war ein weiter Einwurf. Nur sieben Minuten später war es wieder einmal ein weiter Einwurf, der von Aurel Wagbe zunächst festgemacht wurde. Der Angreifer legte daraufhin auf Niklas Jahn ab, dessen Distanzschuss entscheidend abgefälscht wurde und somit im Tor landete.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es allerdings wieder einen Einwurf für den VfL, der weit in den Sechszehner Velberts befördert wurde. Dort verlängerte Wagbe den Ball auf Ciwan Günes, der mit seinem Abschluss zunächst an Kevin Jackmuth scheiterte. Der Abpraller landete bei Köster, der zum 3:1-Halbzeitstand einschob.

Hilger im Mittelpunkt

Die Hausherren kamen mit viel Druck aus der Pause und brauchten auch nicht lange für das erste Ausrufezeichen. Eine Ecke von Max Machtemes wurde zunächst geklärt. Seine zweite Flanke landete jedoch punktgenau auf dem Kopf von Hilger, der zum 2:3-Anschluss einnickte (51.).

In den folgenden 20 Minuten spielte nur die SSVg, die mit ihren Abschlüssen allerdings immer wieder am stark parierenden Rölleke scheiterten. Auch bei der Doppelchance von Benjamin Hemcke (63.) und Westerhoff (64.) war der junge Keeper zur Stelle.

Nach diesen beiden Möglichkeiten schafften es die Gäste das Spiel wieder zu beruhigen und den ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Jonathan Akaegbobi hatte dann die Chance auf die Vorentscheidung nach einem Fehler vom Wiederkehrer Tristan Duschke - er konnte Torwart Jackmuth jedoch nicht bezwingen (74.).

Zum Ende hin gingen den Hausherren die Kräfte aus. Die größte Chance des Spiels bekam Hilger allerdings noch. In der zweiten Minute der Nachspielzeit landete ein langer Ball beim Angreifer, der das Leder kontrollierte und somit alleine vor Rölleke auftauchte. Viele Zuschauer hatten schon den Jubelschrei auf den Lippen - Hilger setzte die Kugel allerdings knapp am rechten Pfosten vorbei. Das war die letzte Möglichkeit der Partie.

Der VfL sicherte sich den dritten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen und kletterte somit auf Rang 14. Velbert bleibt derweil am Tabellenende.