Effizienter VFC Plauen entführt drei Punkte aus Krieschow

Der VFC Plauen hat am 5. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd einen Auswärtssieg beim VfB Krieschow gefeiert. Trotz spielerischer Vorteile vor allem in der zweiten Halbzeit mussten sich die Gastgeber mit 1:2 geschlagen geben.

Die Gäste aus dem Vogtland starteten druckvoll und gingen bereits in der 17. Minute durch Tyron Profis in Führung. Krieschow brauchte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, vergab aber bis zur Pause die eigenen Möglichkeiten. Kurz vor dem Seitenwechsel verhinderte VfB-Keeper Sebastian Mellack mit einer starken Parade den möglichen zweiten Treffer.