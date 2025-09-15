Effizienter VFC Plauen entführt drei Punkte aus Krieschow

VfB Krieschow – VFC Plauen 1:2 (0:1)
Der VFC Plauen hat am 5. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd einen Auswärtssieg beim VfB Krieschow gefeiert. Trotz spielerischer Vorteile vor allem in der zweiten Halbzeit mussten sich die Gastgeber mit 1:2 geschlagen geben.
Die Gäste aus dem Vogtland starteten druckvoll und gingen bereits in der 17. Minute durch Tyron Profis in Führung. Krieschow brauchte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, vergab aber bis zur Pause die eigenen Möglichkeiten. Kurz vor dem Seitenwechsel verhinderte VfB-Keeper Sebastian Mellack mit einer starken Parade den möglichen zweiten Treffer.
Nach der Pause übernahm der VfB klar das Kommando. Ausgerechnet in dieser Drangphase nutzte Plauen einen Abwehrfehler eiskalt: Valentin Sponer erhöhte in der 60. Minute auf 0:2. Nur drei Minuten später brachte der eingewechselte Luca Grimm die Hausherren mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel.
In der Schlussphase drängte Krieschow auf den Ausgleich, erspielte sich zahlreiche Chancen, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Defensive der Gäste oder am eigenen Abschluss. Plauen blieb über Konter gefährlich und traf einmal noch das Aluminium.
Am Ende reichte den Sachsen eine hohe Effizienz, während der VfB trotz Überlegenheit ohne Punkte blieb.
Tore:
0:1 Profis (17.), 0:2 Sponer (60.), 1:2 Grimm (63.)
Zuschauer: 310