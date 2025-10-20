– Foto: Roy Fischer

Effizienter VfB Krieschow II siegt souverän gegen Frankonia Wernsdorf

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und konsequenter Chancenverwertung feierte die zweite Mannschaft des VfB Krieschow einen klaren 4:0-Heimsieg über Frankonia Wernsdorf. Besonders beeindruckend: Die Gastgeber spielten die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl, ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Die Gäste begannen engagiert und hatten bereits in der Anfangsphase durch Kapitän Gordon Griebsch zwei gute Möglichkeiten, scheiterten aber am starken VfB-Keeper Dominik Heinze. Krieschow zeigte sich deutlich effektiver: Nach einer sehenswerten Kombination über Enea Kotrri und Maximilian Tesche traf Kapitän Florian Bernhardt zur Führung (18.).

Wernsdorf reagierte offensiv, fand aber gegen die kompakte Defensive der Hausherren kaum Lücken. Auf der Gegenseite legte Krieschow nach – Bernhardt bereitete das 2:0 von Florian Schmidt vor (30.), ehe Tim Richter noch vor der Pause mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern zum 3:0 erhöhte (39.). Kurz vor der Halbzeit musste der VfB jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Stürmer Sven Konzack sah nach einem unglücklichen Luftduell mit dem Gästetorwart die Rote Karte (45.+4).