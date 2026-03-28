Effizienter TuS lässt Altenlingen im Derby keine Chance

Frühes Tor, später Doppelpack und mittendrin ein paar Ecken zum Vergessen: TuS Lingen IV macht im Derby gegen Altenlingen IV kurzen Prozess. Während der ASV beste Chancen liegen lässt, zieht der TuS konsequent durch und hat am Ende sogar noch Luft für einen kleinen Lupfer ins Derbyglück.

Der Abend begann, wie ihn sich der TuS kaum besser hätte ausmalen können: Noch bevor alle am Platz waren, zappelte der Ball im Netz. Sebastian Schmidt traf nach Vorarbeit von Jonas Lohmeyer früh zum 1:0 (2.). Auch wenn der Torschütze später angeschlagen raus musste, blieb Lingen am Drücker, zumindest bis zu den Ecken, die „gelinde gesagt ausbaufähig“ blieben.

Kurz vor der Pause wurde es dann doch wieder sehenswert: Nach einem Schiedsrichterball schickte Emiliano Ruci den Ball einmal quer durch die Altenlingener Abwehr. Diamant Bica war zur Stelle und hob die Kugel zum 2:0 über den Keeper (44.).

Lohmeyer im Derbymodus - Altenlingen vergibt

Nach der Pause hatte Altenlingen durchaus seine Momente, ließ aber beste Chancen liegen. Hermann Hofschröer vergab freistehend die große Möglichkeit zum Anschluss (55.), auch Bengt Roth und ein Distanzversuch von Sentker blieben ohne Ertrag.

Auf der anderen Seite zeigte Lohmeyer, wie Effizienz aussieht: Erst profitierte er von einem missglückten Freistoß des Gegners, zündete den Turbo und traf zum 3:0 (66.). Dann schickte ihn Johannes Fafenrot, inklusive Tunnel, erneut auf die Reise. Lohmeyer blieb cool und lupfte zum 4:0-Endstand (77.).

Am Ende stand ein deutlicher Derbysieg, der den TuS vorerst am ASV vorbeiziehen lässt, auch wenn Altenlingen noch zwei Spiele in der Hinterhand hat.

Und während über dem Emslandstadion die Fledermäuse ihre Runden drehten, hatte Liveticker-Mann Markus Meer alles im Blick, vom Blitzstart bis zum letzten Lupfer.

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