Effizienter TSV Lägerdorf bestraft Türkspor-Fehler eiskalt

– Foto: Nicole Seidl

Der SV Türkspor Bad Oldesloe muss im Nachholspiel des 18. Spieltags einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den TSV Lägerdorf unterliegt die Mannschaft mit 1:3 – vor allem eine fehlerbehaftete erste Halbzeit wird den Gastgebern zum Verhängnis.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber: Bereits in der 8. Minute brachte Mike Loschizki die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Auch danach fand Türkspor kaum Zugriff – und wurde für individuelle Fehler eiskalt bestraft. Noch vor der Pause erhöhte erneut Loschizki auf 0:2 (33.), ehe Andrej Jauk nur wenig später sogar das 0:3 nachlegte (39.). Ein Spielverlauf, der Trainer Patrick Matysik sichtlich ärgerte: „Über 90 Minuten gesehen überwiegt am Ende klar die Enttäuschung. Mich ärgert vor allem, dass wir uns selber geschlagen haben.“

Besonders die Entstehung der Gegentore stößt ihm auf: „Mit einem zumindest fragwürdigen Elfmeter und zwei Geschenken haben wir den Gegner so stark gemacht, der wahrscheinlich selber nicht mal wusste, warum er so hoch geführt hat.“ Gleichzeitig räumte er ein, dass seine Mannschaft insgesamt nicht zu ihrem Spiel fand: „Gerade in der Positionierung für die zweiten Bälle hatten wir starke Defizite.“