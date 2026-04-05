Effizienter TSV Lägerdorf bestraft Türkspor-Fehler eiskalt

Der SV Türkspor Bad Oldesloe muss im Nachholspiel des 18. Spieltags einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den TSV Lägerdorf unterliegt die Mannschaft mit 1:3 – vor allem eine fehlerbehaftete erste Halbzeit wird den Gastgebern zum Verhängnis.
Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber: Bereits in der 8. Minute brachte Mike Loschizki die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Auch danach fand Türkspor kaum Zugriff – und wurde für individuelle Fehler eiskalt bestraft. Noch vor der Pause erhöhte erneut Loschizki auf 0:2 (33.), ehe Andrej Jauk nur wenig später sogar das 0:3 nachlegte (39.). Ein Spielverlauf, der Trainer Patrick Matysik sichtlich ärgerte: „Über 90 Minuten gesehen überwiegt am Ende klar die Enttäuschung. Mich ärgert vor allem, dass wir uns selber geschlagen haben.“
Besonders die Entstehung der Gegentore stößt ihm auf: „Mit einem zumindest fragwürdigen Elfmeter und zwei Geschenken haben wir den Gegner so stark gemacht, der wahrscheinlich selber nicht mal wusste, warum er so hoch geführt hat.“ Gleichzeitig räumte er ein, dass seine Mannschaft insgesamt nicht zu ihrem Spiel fand: „Gerade in der Positionierung für die zweiten Bälle hatten wir starke Defizite.“
Nach dem Seitenwechsel zeigte SV Türkspor Bad Oldesloe ein anderes Gesicht. Die Gastgeber übernahmen die Kontrolle und kamen durch Arbnor Mustafa zum Anschluss (59.). In der Folge erspielte sich Türkspor weitere Möglichkeiten – ließ jedoch die nötige Konsequenz vermissen.
Matysik lobte den Auftritt nach der Pause: „In der zweiten Halbzeit waren wir dann bis zum Abpfiff die klar bessere Mannschaft. Selbst bei dem hohen Rückstand waren genug Möglichkeiten da, um das Spiel zu drehen.“ Dennoch blieb es beim 1:3, weil die Chancenverwertung nicht stimmte.
So steht unter dem Strich eine Niederlage, die aus Sicht des Trainers vermeidbar gewesen wäre: „Kompliment an die Mannschaft für die zweite Halbzeit – aber das ist dann unterm Strich leider nicht genug gewesen.“
SV Türkspor Bad Oldesloe – TSV Lägerdorf 1:3
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Lennart Hein, Luca Störmer, Bilal Bilgic, Kubilay Büyükdemir (52. Hokir Busali), Kamel Ejleh, Bejte Rama (75. Malte Haas), Veysel Kara, Jonas Borrek (83. Yusuf Bilgic), Arber Selimi, Arbnor Mustafa - Trainer: Patrick Matysik
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Tobias Granert, Daniel Ondja A Onono, Jonas Bischoff (46. Nico Dieckmann) (54. Michel Aaron Pohlmann), Albion Krasniqi, Andrej Jauk, Torge Kunter, Dennis Staade, Pascal Dominic Ritter (90. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume
Schiedsrichter: Tobias Illner
Tore: 0:1 Mike Loschizki (8. Foulelfmeter), 0:2 Mike Loschizki (33.), 0:3 Andrej Jauk (39.), 1:3 Arbnor Mustafa (59.)